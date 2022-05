Fortnite può essere giocato di nuovo su iPhone

Senza avvisare il fenomeno È un gioco elettronico Sei appena arrivato sul servizio di cloud gaming Xbox. Da qui l’estensione su iPhone.

Oggi Fortnite è onorato di diventare il primo titolo non Game Pass che può essere giocato tramite Xbox Cloud Gaming. Da questo annuncio ci riserviamo ovviamente che finalmente ce la faccia È un gioco elettronico Ancora una volta giocabile su dispositivi iOS, affrontando così l’esilio condannato al gioco dall’agosto 2020 in Il motivo del conflitto tra Epic Games e Apple Informazioni sui Termini di servizio dell’App Store.

Premier è libero di giocare

Se battaglia reale Da Epic Games diventa il primo titolo Liberi di giocare Per integrare il catalogo cloud Xbox. E tale integrazione avviene secondo le regole dell’art: infatti, È un gioco elettronico È diventato anche il primo titolo gratuito. Ciò significa che non è richiesto alcun abbonamento per giocare tramite Xbox Game Pass. L’azienda descrive questa integrazione come “primo passo”che lei voleva “Impara, raccogli e implementa il feedback degli utenti” Prima di scendere a prendere gli altri Liberi di giocare sulla nuvola.

La libreria Xbox Cloud Gaming continua a crescere ogni mese, sebbene il servizio sia ancora in versione beta, ma i giochi nella libreria Xbox Game Pass di solito passano a Cloud Gaming. Abbastanza sorprendentemente, questa volta Microsoft sembra fare un’eccezione, offrendo una scappatoia enigmatica per il ritorno di Fortnite sui dispositivi Apple.

Microsoft ha appena tirato fuori il tappeto da Nvidia: quest’ultima pensava che lo fosse Anteprima posteriore È un gioco elettronico su iOS tramite il cloud gaming, ed è stato annunciato con grande clamore nel novembre 2021.

L’accesso a Xbox Gaming Cloud è gratuito su tutti i dispositivi su cui è disponibile il servizio, inclusi iPhone e iPad, anche senza un abbonamento Xbox Game Pass.

