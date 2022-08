La star belga della VPN vede il suo prezzo crollare all’inizio dell’anno scolastico (-63%)

La VPN più popolare in Belgio fa scendere i prezzi all’inizio dell’anno scolastico. Iscrivendoti oggi, benefici del 63% di sconto sull’abbonamento e di 4 mesi gratuiti. Semplicemente da non perdere!

Perché scegliere NordVPN per navigare in Internet in Belgio?

NordVPN È il leader di mercato delle VPN. Questo computer ti consente di proteggere i tuoi dati personali e di navigare in rete in modo anonimo. Internet è piena di malintenzionati che aspettano solo una cosa: trovare la scappatoia che li condurrà alle tue informazioni personali. Se gli hacker trovano una violazione, il danno può essere enorme. La buona notizia è che esiste un modo semplice, efficace ed economico per proteggersi: NordVPN. Una VPN (Virtual Private Network) crittografa le tue informazioni e le invia su un canale sicuro. La tua navigazione in Internet è al sicuro da occhi indiscreti.

Se le VPN sono famose per il loro accesso sicuro e per l’anonimato che offrono, sappiamo un po’ meno che possono anche essere potenti generatori di password. La tua password è la tua data di nascita, il tuo numero di telefono o un’ovvia stringa di numeri come 1,2,3,4 in più la usi su quasi tutti i siti in cui vai? Hai tutto sbagliato. Problema: creare una password sicura è un vero problema e devi ricordarlo. NordVPN si occupa di tutto e si trasforma nel tuo gestore di password personalizzato. La VPN protegge anche i tuoi file con un clic e li salva in un cloud privato. Un pacchetto di sicurezza al 100% che ti farà ripensare al modo in cui navighi in Internet.

Quali sono le folli offerte per il rientro a scuola di NordVPN?

Si torna a scuola e NordVPN vizia gli studenti, ma non solo. I pacchetti sono esauriti ei prezzi sono pazzi. Se sei ancora riluttante a passare a una VPN, è ora di prepararti perché i prezzi sono incredibilmente bassi. Puoi scegliere tra un abbonamento NordVPN di due anni a € 80,73 all’anno o € 2,88 al mese. Questo pacchetto è offerto con uno sconto del -63% ed è offerto per 4 mesi. Se vuoi alzare il livello di sicurezza, combina NordVPN e NordPass. Questa soluzione combina una potente VPN con un gestore di password protetto. Il pacchetto beneficia di uno sconto del 63% ed è offerto a 102,33 € all’anno o 3,65 € al mese. Il pacchetto più completo di NordVPN include un abbonamento VPN, Nordpass password manager e NordLocker che protegge i file. Oggi tutto è a un prezzo stracciato perché la formula costa solo 134,73 € all’anno o 4,81 € al mese.

NordVPN è più di una semplice protezione. È un computer che facilita Internet con molti vantaggi come aggirare i contenuti geo-bloccati, nascondere l’indirizzo IP e navigare in modo anonimo. La VPN non è la numero 1 per niente. Una volta provato, è difficile non vederlo perché la griglia sembra insapore.

“clicca qui Approfitta delle eccezionali offerte per il rientro a scuola di NordVPN