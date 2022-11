Qual è il futuro di Mattia Binotto nonostante la stagione ‘fantastica’ della Scuderia? ‘La Ferrari è piena di passione, critiche e voci’

futuro da Mattia Binotto Il boss della Scuderia Ferrari è stato interrogato dalla stampa italiana nei giorni scorsi. Ma il caposquadra “il più amato” Nella storia della Formula 1 questa voce non vuole turbare la squadra prima dell’ultimo Gran Premio della stagione.

“È una squadra speciale che genera tanta passione ma anche tante critiche e voci. Mattia Binotto ha risposto da Abu Dhabi. Lo è sempre stato e lo sarà sempre! Abbiamo risposto a questa speculazione con una dichiarazione, e ora la cosa più importante per noi è concentrarci su questo fine settimana e non essere distratti da tutto.“

L’ingegnere italiano ha anche valutato la stagione della Scuderia Ferrari, che sembrava in grado di lottare per il titolo all’inizio dell’anno prima di arrendersi. Max Verstappen e Red Bull.

“Nel complesso, questa stagione è stata fantastica per la squadra. Ripeto Mattia Binotto. Siamo tornati di nuovo in competizione e quello era il nostro obiettivo principale. Avevamo una grande macchina all’inizio della stagione, nessuno si aspettava di vedere una Ferrari così forte! Dimostra che abbiamo fatto un ottimo lavoro preparandoci per il 2022. La macchina era veloce, ma la stagione non è stata perfetta, abbiamo avuto molti alti e bassi. Ci sono alcune cose che avremmo potuto fare meglio e oggi non è più la macchina più veloce in griglia. Sappiamo che dobbiamo migliorare, che dobbiamo fare certe cose in modo diverso. La macchina deve essere più veloce, questa è la base per vincere le gare. Avremo molto lavoro da fare questo inverno, ma come squadra riusciremo a cambiare le cose.“