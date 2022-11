Il magnifico hotel dei Red Devils in Qatar: quando l’iperbole raggiunge il suo apice

I Red Devils soggiornano all’Hilton Salwa Beach Resort durante la Coppa del Mondo 2022 in Qatar. L’hotel più lussuoso e particolarmente curato dal punto di vista estetico si trova nel sud-ovest del Paese, a un’ora di macchina dalla capitale, Doha, ea pochi chilometri dall’Arabia Saudita. Per arrivarci, devi prendere un’autostrada a quattro corsie, che è una linea retta abbastanza lunga e senza fine tracciata nel mezzo del deserto.

La sicurezza è impressionante in ogni angolo di questo vero e proprio labirinto. Per arrivare in sala stampa, calcola un controllo del mezzo, controlla la tua attrezzatura professionale e diversi controlli, in genere con il sorriso sulle labbra dei controllori, per il tuo accredito. L’enorme complesso in loco di quasi 300.000 metri quadrati comprende un centro acquatico e venti ristoranti. Sul versante sportivo ci sono diverse piscine, sale fitness, campi da basket, campi da tennis e tre campi da calcio, due dei quali riservati esclusivamente ai Red Devils.

A livello di budget, è ovvio che dovresti prendere il libretto degli assegni. Fuori stagione una camera con colazione e accesso al parco acquatico costa circa 325€ a notte. Il prezzo è triplicato fino a cinque volte durante la Coppa del Mondo. Si vocifera che alcune ville private, dove non vivono diavoli, precisiamo, vengano affittate a più di 5.000 euro a notte. Esagerazione del climax.