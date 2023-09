Qatargate: Per Michel Cleese, “tutta la verità un giorno esploderà in faccia ai manipolatori che cercheranno di distorcerla”.

Anche se deplora una certa forma di percosse continue, paragonandola a “Stiamo sparando e non sono l’unico preso di mira da questo. È estremamente pericoloso per la democrazia pensare ad un certo punto che dovremmo uccidere un giudice, quando alla fine dovremmo dedicare il nostro tempo a combattere le organizzazioni criminali. Ma non ho mai temuto per la mia integrità“, aggiunge. Quando Thomas Gaddisox gli chiese “se sono i banditi che vogliono uccidere i giudici o addirittura gli Stati”, rispose ambiguamente: “È una bella domanda. Spero che un giorno avremo la risposta“.

Per Michel Cleese questo dossier Qatargate non è il primo grande dossier. Questo caso, come molti altri, rivelerebbe la situazione generale in cui si trova l’azienda, in Belgio e in Europa più in generale. “Attualmente assistiamo ad una ripresa del potere delle organizzazioni criminali che, con l’aiuto della corruzione e del riciclaggio di denaro, operano in un certo numero di settori che fruttano molto denaro. Come il traffico di droga, la contraffazione, il traffico di armi, la frode, la criminalità informatica e persino il traffico di rifiuti. Quando mescoliamo tutto insieme, otteniamo quantità enormi. Circa 1000 miliardi all’anno. Buonasera, cosa aspettiamo a livello politico per rispondere e darci finalmente i mezzi per contrastare tutto ciò? Diremo che sono Davide e Golia, ma almeno Davide aveva una fionda“.