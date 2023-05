Due sauditi, tra cui una donna, si preparano al lancio verso la Stazione Spaziale Internazionale | mondo

Saranno accompagnati da altri due membri dell’equipaggio. A guidare la missione è Peggy Whitson, ex astronauta della NASA che è già stata tre volte sulla Stazione Spaziale Internazionale. L’uomo d’affari americano John Choffner lavora come pilota.

“Essere la prima donna astronauta saudita e rappresentare la regione, è un grande piacere e onore per me”, ha detto Rayana Bernawi, una scienziata di formazione, in una conferenza stampa questa settimana.

Ha detto che era entusiasta di parlare con i ragazzi della Stazione Spaziale Internazionale: “Essere in grado di vedere i loro volti quando vedono gli astronauti del loro quartiere per la prima volta è molto eccitante”, ha detto.

Nella vita quotidiana di Ali al-Qarni, pilota di caccia. “Ho sempre avuto una passione per l’esplorazione dell’ignoto, ammirando il cielo e le stelle”, ha spiegato. “Quindi questa è una grande opportunità per me per perseguire quella passione, e questa volta per volare tra le stelle.”