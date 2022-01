Qatar Airways pubblica un video che mostra i difetti degli aeromobili Airbus

Airbus venerdì ha annullato un ordine per cinquanta A321neo da Qatar Airways. La compagnia aerea ha risposto pubblicando un video che indicava la scarsa produzione degli aeromobili Airbus.

unAirbus ha annullato un ordine per 50 A321neo da Qatar Airways, una decisione senza precedenti presa nel contesto della controversia con la compagnia del Qatar sui jumbo jet A350, abbiamo appreso venerdì dal produttore europeo di aeromobili.

“Confermiamo di aver risolto il contratto per 50 A321 con Qatar Airways, in conformità con la nostra legge”, ha detto un portavoce di Airbus all’AFP, confermando le informazioni di Bloomberg.

Questa decisione fa parte di una controversia tra il produttore e la società, che ha messo a terra parte della sua flotta di A350 a causa di danni alla superficie della fusoliera e ha intentato una causa nei tribunali britannici contro Airbus.

nuova risposta

Dopo questa cancellazione, Qatar Airways sta rispondendo in un modo senza precedenti. E ha pubblicato un video clip sul sito web di Qatar Airways, in cui ha risposto facendo riferimento alla scarsa produzione degli aerei Airbus. È disponibile su YouTube.

«

Come dimostra chiaramente questo video, questi difetti non sono superficiali e uno di essi è dannoso per il sistema di protezione contro i fulmini dell’aeromobile. Un altro difetto lascia la struttura composita di base esposta all’umidità e ai raggi UV, altri difetti includono crepe e danni (…)

La società del Qatar ha detto in un comunicato stampa, secondo

le Figaro

, chiedendo ad Airbus di condurre un’indagine.

Per Airbus, che è consapevole del deterioramento della vernice, questa situazione non ha alcun impatto sulla sicurezza aerea, spiega

le Figaro

. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea, EASA, ha confermato che questi deterioramenti non comportano alcun rischio di aeronavigabilità.