Bruxelles: un urbanista per ridisegnare il quartiere europeo

Lunedì Baumeister di Bruxelles ha lanciato un invito a presentare candidature per un urbanista nell’ambito del suo progetto di riqualificazione della regione europea. Lo Stato federale è infatti in trattativa con l’obiettivo di acquistare dalla Commissione europea 21 edifici per uffici al fine di ammodernarli e riassegnare il 30% della loro superficie ad abitazioni e attrezzature.

Scritto da Julian Thomas (con FLA)

Inserito il 05/08/2023 alle 20:53 Tempo di lettura: 3 minuti



Dottu Alloggi sociali nel quartiere europeo di Bruxelles: questa era una combinazione irrealistica qualche anno fa. Tuttavia, potrebbe diventare una realtà entro i prossimi dieci anni. Per essere del tutto precisi, l’immagine si è rivelata un po’ riduttiva. Tuttavia, consente un enorme cambiamento di prospettiva. La vicinanza della rotatoria Shoman dovrebbe già ospitare un gran numero di unità abitative, ma anche strutture come scuole o asili nido. E la famosa bolla europea si trasformerà in una zona residenziale (quasi) come tutte le altre della capitale. Cioè vivo ed energico al di fuori dell’orario di lavoro.



