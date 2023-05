Perché i prodotti Apple costano meno su Amazon?

Nel mondo dello shopping online, non è raro trovare prodotti Apple a prezzi più convenienti su Amazon. Questa disparità di prezzo solleva naturalmente domande: perché i prodotti Apple a volte sono più economici su questa piattaforma?

Uno dei motivi principali della differenza di prezzo è la presenza di venditori terzi su Amazon. Questi venditori, siano essi professionisti o privati, possono usufruire di sconti su acquisti all’ingrosso, promozioni speciali o minori costi operativi. Questi risparmi, a loro volta, consentono loro di attuare promozioni vantaggiose per i propri clienti, fidelizzando così alcuni clienti.

Un altro elemento che molti dimenticano: Amazon è una piattaforma di e-commerce molto popolare, che le consente di generare un enorme volume di vendite. Questa situazione gli conferisce un certo potere contrattuale con i fornitori, inclusa Apple. Con gli acquisti all’ingrosso, Amazon ottiene forti sconti sui prodotti Apple. Questi risparmi portano a prezzi più bassi per i consumatori.

Apple è nota per la sua rigorosa politica dei prezzi e per il mantenimento della coerenza dei prezzi nei suoi vari canali di vendita. Tuttavia, il marchio Apple a volte offre promozioni speciali, vendite o sconti su alcuni dei suoi prodotti. Quindi, Amazon, essendo un rivenditore autorizzato, coglie queste opportunità per offrire sconti interessanti sui prodotti Apple, il che spiega i prezzi interessanti che puoi trovare sulla sua piattaforma.

