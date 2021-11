Valori USA da tenere d’occhio a Wall Street (aggiornato) – 05/11/2021 alle 13:12

(Actualisé avec DraftKings, Kroger, cours en avant-Bourse) PARIS, 5 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI , en hausse d'environ 0,3% pour le S&P-500 .SPX , de 0,35% pour le Nasdaq : * PFIZER PFE.N gagne 7% dans les échanges en avant-Bourse après avoir annoncé vendredi l'arrêt prématuré de l'essai sur son traitement antiviral expérimental contre le COVID-19 qui a démontré qu'il réduisait de 89% les risques d'hospitalisation ou de décès chez les personnes susceptibles de développer des formes graves de la maladie. Cette annonce fait reculer les titres des laboratoires MERCK MRK.N , MODERNA MRNA.O , REGENERON REGN.O et NOVAVAX NVAX.O de 7% à 10%. * UBER TECHNOLOGIES UBER.N gagne 1,8% en avant-Bourse après la publication jeudi de son premier excédent brut d'exploitation trimestriel ajusté positif et malgré des prévisions et la perte nette de 2,4 milliards de dollars (2,08 milliards d'euros) liée à la dévalorisation de sa participation dans le chinois Didi DIDI.N . * Les actionnaires de BOEING BA.N ont conclu un accord avec des dirigeants et ex-dirigeants du groupe pour régler un litige concernant la supervision de la sécurité du 737 MAX, ont déclaré jeudi deux personnes proches du dossier. L'une des sources a précisé que le montant de l'accord s'élevait à environ 250 millions de dollars (216,6 millions d'euros). * PINTEREST PINS.N a déclaré jeudi prévoir une croissance de près de 20% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre grâce aux recettes publicitaires liées aux fêtes de fin d'année, après un trimestre supérieur aux attentes. Le titre gagne plus de 4% dans les transactions hors séance. * PELOTON INTERACTIVE PTON.O - L'action du spécialiste des vélos d'appartements et tapis de course chute de plus de 30% dans les échanges hors séance après la révision en forte baisse de sa prévision de chiffre d'affaires annuel, conséquence d'une baisse de prix et d'un ralentissement de la demande. Plusieurs analystes ont abaissé leur recommandation. * SQUARE SQ.N a annoncé jeudi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, ce qui fait reculer son action de plus de 4% en avant-Bourse. * AMERICAN INTERNATIONAL GROUP AIG.N a publié jeudi soir un bénéfice trimestriel supérieur au consensus, soutenu par ses activités d'assurance dommages avec la baisse du coût des catastrophes naturelles et celle des indemnisations liées au COVID-19. * AIRBNB ABNB.O a annoncé jeudi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et expliqué que le rebond des voyages doperait sa croissance en 2022. Dans les échanges en avant-Bourse, la plate-forme d'hébergement gagne 5,7%, ce qui lui permettrait d'ouvrir à un plus haut de sept mois. * DRAFTKINGS DKNG.O - Le groupe de jeux et paris a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires moins bon qu'attendu et d'une perte nette plus importante. Il perd 5% en avant-Bourse. * Le porte-parole de KROGER KR.N a déclaré vendredi que le communiqué de presse publié sur le site du groupe de supermarchés annonçant que le paiement en bitcoin serait accepté pendant les fêtes était un faux. * OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N a annoncé jeudi une croissance de son bénéfice trimestriel supérieure aux attentes. * INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST ILPT.O - La société d'investissement immobilier a annoncé vendredi le rachat de son concurrent MONMOUTH MNR.N dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire évaluée à environ quatre milliards de dollars. (Rédigé par Marc Angrand et Laetitia Volga)