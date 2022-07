PS5 torna in vendita martedì: scopri quale sito annuncia l’inventario

Lo stock di PS5 è stato annunciato martedì mattina alla Sony poco prima di mezzogiorno. Questa vendita sembra essere una priorità per le persone che vengono avvisate dal sito tramite e-mail. Dopo le 12:00 la vendita sarà aperta al pubblico ma soggetta a disponibilità di azioni. Infine, il sito sottolinea il seguente punto: a causa della forte domanda, gli acquisti sono limitati a un pacchetto di console per famiglia. Per saperne di più, clicca qui.

Stock PS5: problemi dal suo lancio nel 2020

Dal suo arrivo a novembre 2020, la PS5 è stata esaurita, indipendentemente dal modello. Sia che tu voglia ottenere la PS5 Standard Edition a € 499, con un lettore Blu-ray integrato, o la PS5 Digital Edition a € 399, senza il lettore, devi essere paziente. Tra le condizioni di salute e la mancanza di componenti, infatti, la console Sony è rara in vendita, e la situazione continuerà almeno fino alla fine dell’anno; Quindi devi essere vigile per sperare di vincere la scommessa e alla fine essere in grado di goderti i giochi con risoluzione 4K, tempi di caricamento quasi inesistenti o persino supporto Ray Tracing.

Una soluzione completa per il controllo delle scorte di PS5: rileva i cali in base alla posizione

Per assicurarti di non perdere l’occasione di ottenere la PS5, devi prepararti in anticipo. Poiché le scorte sono limitate, la maggior parte delle vendite viene effettuata online, con commercianti virtuali. Quindi è essenziale tenere d’occhio Amazon, Cdiscount, Rue Du Commerce, Darty e Fnac, per non parlare di marchi come Cultura, Micromania o persino E.Leclerc. Utilizza gli avvisi di stock, le liste dei desideri, i preferiti o i preferiti per essere avvisato sull’orario dei saldi e non dimenticare di seguirci: ci assicuriamo di essere avvisato delle vendite il prima possibile. E per risparmiare tempo nel giorno dei saldi, assicurati di avere un account con questi marchi, ma anche che i tuoi dati di contatto e i mezzi di pagamento siano aggiornati.