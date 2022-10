Lo “sprint”, questo nuovo modo di consumare la musica, rispecchia la nostra società?

Mentre alcuni si concentrano sull’aspetto economico di questo fenomeno, altri specialisti sono più interessati all’aspetto sociale di esso. “Lo vedo come un simbolo del nostro rapporto con il tempo e il consumo online. È come se ascolti velocemente i tuoi messaggi di posta vocale WhatsApp, perché hai fretta. su TikTok, Non abbiamo il diritto di rallentare o tacere. “, Paure Julien Marchal, compositore francese, intervistato da Le Monde. In effetti, non si può fare a meno di fare associazione con guarda la velocità dov’è il ascolto veloceche consiste nel consumare contenuti (serie, video, audiolibri, podcast, ecc.) aumentando la velocità di lettura. È un genere che ha trovato la sua nicchia su TikTok, con video brevi e ampiamente consumati.

ma perché sbrigati È anche apprezzato? “La musica, in particolare la musica veloce, provoca molta attività nel cervello“afferma Emeline Jack, una dottoranda in neuroscienze all’Università di Melbourne. Ascoltare musica aumenta il rilascio di un neurotrasmettitore chiamato dopamina, che è l’ormone della felicità spesso associato al piacere.Ogni volta che ascoltiamo una canzone che ci piace, Fondamentalmente ci ricompensiamo a livello neurochimico”. Lei completa. Tuttavia, è importante Fai attenzione a non sovrastimolare. lei può Porta a tempi di attenzione più brevi e difficoltà di concentrazione. Secondo il neurologo, questo rapido bisogno di consumare dopamina non sorprende negli esseri umani. Così saranno le canzoni accelerate La risposta della musica ai cambiamenti improvvisi nella nostra società e alla ridotta attenzione si estende su Internet. Pertanto, questo popolare sbrigati Rappresenta un cambiamento nel modo in cui consumiamo la musica.