Proximus lancia una nuova app che cambierà le abitudini di 1 milione di clienti

Una “app” per domarli tutti

Le quattro opzioni di ricezione per il nuovo decoder TV Proximus, quello che elimina l'ingombrante cavo

Per quanto efficace sia, l’attuale applicazione, La mia prossima destinazione, si concentra principalmente sui tuoi abbonamenti, sui tuoi prodotti (Internet, TV, telefonia mobile, ecc.) e sulle tue fatture Proximus. L’ambito di lavoro è limitato e frammentato. In fase di test dal 2023, Avanti+ Affidarsi a risorse interne e partnership per aprire nuove possibilità e nuovi orizzonti.

Primo esempio: Avanti+ Ti aiuta a scegliere e prenotare un ristorante grazie alla partnership con la piattaforma Resengo by Zenchef.

Secondo esempio: Avanti+ Ti permette di visualizzare il calendario degli eventi culturali della tua città grazie alla collaborazione con il sito Out.B.

In breve, l’idea è creare Avanti+ Una tipologia di applicazione di riferimento, un'applicazione che centralizza quotidianamente servizi e informazioni essenziali. I suoi tre pilastri: casa (casa), vivo (vivo), Mobilità (Possibilità di mobilità). L'elenco dei partner comprende anche il vicino social network Hoplr, il comparatore di prezzi energetici Gaele, la SNCB, ecc.

Proximus+ richiede l'introduzione tramite la piattaforma theitsme per sfruttare tutto il suo potenziale. © Prossimo

Assenze notevoli

Saranno necessari tempo e alcune fasi di codifica per ottenere il massimo dalla nuova applicazione. Una volta completate queste attività, ecco cosa puoi fare non appena ti svegli, senza lasciare l'ambiente Avanti+ :

Controlla le previsioni del tempo di oggi.

Controlla le condizioni del traffico tra casa e lavoro.

In caso di ingorghi insormontabili, acquista un biglietto del treno.

Parcheggia vicino alla stazione grazie all'integrazione del servizio 4411 .

Approfitta del tuo viaggio in treno per prenotare un tavolo da condividere all'ora di pranzo con i tuoi colleghi.

In attesa di nuovi accordi, il sistema a volte mostra rapidamente i suoi limiti nella sua versione beta disponibile al pubblico. Ad esempio: Sezione Trasporti Pubblici, non è possibile acquistare biglietti TEC o STIB, solo SNCB e De Lijn.

Stessa filosofia del nuovo motore Pickx

“Proximus+ e il nostro nuovo motore per la TV digitale condividono la stessa ambizione, rendere la vita più facile ai nostri clienti”, spiega Jim Casteel, Consumer Market Leader presso Proximus. “Vogliamo mostrare loro come la tecnologia digitale può fornire loro un aiuto tangibile quotidianamente, attraverso un'unica applicazione. Spesso è necessario destreggiarsi tra molte registrazioni e molte applicazioni.”

Tutto sull'aggiornamento Proximus TV: nuovo motore, nuovo decoder, nuove funzioni…