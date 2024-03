Sconto di € 22.000, grande vendita da Fisker

Sconti strepitosi cominciano a diffondersi nel mondo delle auto elettriche. Tesla e SAIC ne hanno fatto un business in proprio, dimostrando che c’era ancora spazio per le auto a batteria che erano già tra le più competitive sul mercato. Questo mese non prevede un cartellino con un prezzo molto scomodo, che permetta di effettuare la seconda marcia principale e possa contenere tutti i contratti di leasing che fissano il prezzo a causa del prezzo.

Oggi puoi aggiungere un nuovo marchio al tuo elenco di ribassi. Ma se Fisker decidesse di tagliare i prezzi, potrebbe anche essere in previsione di un potenziale fallimento che sembra incombere prossimamente. Il marchio non è riuscito a trovare un partner importante e a raccogliere fondi. Pertanto, mettere sugli scaffali automobili dell'annata precedente con l'obiettivo di porre fine a un'avventura commerciale potrebbe essere quasi simile a ciò a cui abbiamo assistito in Europa durante la fine di Saab e Chevrolet, per citare solo alcune storie recenti.

Quasi il 50% di sconto

Questi tagli riflettono la paura di bancarotta di Fisker? ©Fisker

Probabilmente non vedrai nessun marchio abbassare così tanto i prezzi. Fisker ci ha informato dei prezzi statunitensi per i modelli Ocean SUV del 2023, che stanno diminuendo di quasi la metà per alcune versioni. E questo senza contare gli eventuali equipaggiamenti opzionali che a volte possono essere piuttosto costosi. Pertanto, il prezzo al dettaglio consigliato per l'Ocean in Extreme Finish varia da $ 61.499 a $ 37.499. Hai letto bene, non ci sono errori. Per la versione Ultra il prezzo scende da 52.999 dollari a 34.999 dollari. Infine, il prezzo della versione Sport, che è la meno costosa, parte da 24.999 dollari rispetto agli attuali 38.999 dollari. Tutti questi cambiamenti avverranno a partire da venerdì 29 marzo solo negli Stati Uniti. Gli stati esterni come le Hawaii non sono interessati. Fisker specifica che alcuni veicoli sono equipaggiati di serie con opzioni fino a 7.000 dollari (vernice specifica, ruote da 22 pollici, interni esclusivi, ecc.).

Vendite anche in Francia?

Se Fisker è in pessime condizioni, è possibile che le vendite avvengano anche in Europa per smaltire le scorte di veicoli invenduti, anche se ciò sembra ancora improbabile dato che Fisker non è riuscita a produrre abbastanza veicoli nel 2023 a causa di problemi logistici. Ricorda, i prezzi del SUV Ocean in Francia sono i seguenti:

Sport oceanici: 43.990 euro

Ocean Ultra: 57.990 euro

Ocean Extreme: 64.590 euro

Le differenze si spiegano con le differenze nella batteria: quella sportiva ha 66 kWh e le altre due hanno 100 kWh. Tuttavia, l'applicazione di forti sconti come negli Stati Uniti può far sì che coloro che hanno già pagato il prezzo intero per il loro oceano vengano consegnati…