Processo a Johnny Depp: Amber Heard prende una decisione “assolutamente folle” prima dell’attesissima testimonianza

Johnny Depp v. Amber Heard: È il processo per tutti gli abusi negli Stati Uniti. Trasmesso in diretta tv per quattro settimane, ha finora colpito l’attrice vista in “Aquaman”, mentre l’attore di “Pirati dei Caraibi” si è presentato in Vittima di violenza domestica. Gli avvocati di quest’ultimo stanno comunque cercando di provare che il loro cliente, accusato di violenza domestica dall’ex moglie, stava solo rispondendo alla sua violenza.

Colpo di grazia, uno psichiatra che ha testimoniato al bar, ha notato che il disturbo da stress post-traumatico dell’attrice era sbagliato. Conferma anche che lo è linea di bordo E lei soffre Disturbo istrionico di personalitàcaratterizzato dalla necessità di attirare l’attenzione su una persona.

Un altro elemento per mettere in discussione le sue accuse? L’attrice in ogni caso sarà insoddisfatta del numero di articoli negativi pubblicati su di lei dall’inizio delle sessioni. Secondo il New York Post, ha deciso di licenziare il suo team di comunicazione, quando avrebbe dovuto testimoniare questa settimana.

Secondo il quotidiano, questa squadra era responsabile di garantire che la sua immagine non fosse offuscata agli occhi dell’opinione pubblica. Ma fu l’effetto opposto: la popolarità di Johnny Depp salì alle stelle per alcuni giorni.

“È assolutamente pazzesco cambiare il tuo team di comunicazione nel mezzo di un esperimento perché non ti piacciono i titoli”, ha affermato Les Smith, esperto di gestione delle crisi, che rimane nel New York Post. “Accuracy Strategies, con cui ho lavorato, è una delle migliori agenzie al mondo. Ma non può riscrivere la storia su ciò che è realmente accaduto. Non è possibile far cambiare idea alle persone in tre settimane, nel bel mezzo di un esperimento .”