Carole Bouquet si rivolge a Madonna e ai danni della chirurgia plastica (video)

Il bouquet di Carol È stato ospite di “Seven to Eight”, questa domenica. L’attrice sembrava più soddisfatta che mai, di fronte alla giornalista Audrey Crespo Mara. 64 anni… e allora? L’ex ragazza di James Bond accetta pienamente e assume la sua età. Già in Vanity Fair, l’attrice ha spiegato: “Meglio in 60 che 50”. Ha aggiunto: “Tra ciò che è terribile, il corpo sta cambiando, le persone hanno ancora un’immagine di te e rifiutano le notizie… tutto ciò che può ferire e questo dolore ha portato alla follia per la chirurgia plastica.” La follia che Carole Bouquet trova ancora difficile da capire …

“Voglio solo una cosa, avere la mia età”, gli confidai a “dai sette agli otto”. “Il problema è che la vedo sempre [quand quelqu’un a fait de la chirurgie esthétique]. Scusa ! Ho visto le immagini Madonna…lei ha talento. Ma mi spaventa, mi spaventa. Mi dico: “Ma come ti guardi allo specchio la mattina?” e non è lei, è proprio qualcun altro. Una chicca destinata alla cantante che ha la stessa età dell’attrice. C’è da dire che ormai da tempo tutti hanno visto queste foto di Madonna, il viso completamente sollevato e ritoccato, su Instagram almeno una volta. qualcosa di cui parlare…

Poi Carole Bouquet ha spiegato che “non poteva” fare la chirurgia plastica. “Molto sfortunato. E non sono contento che il viso inizi a definire. No, ma tu cosa fai? La cosa migliore è non guardarti troppo (ride). In effetti, è ancora la soluzione migliore!”