Jackpot 173 milioni a EuroMillions questo martedì: questi i numeri estratti più spesso da inizio anno

È un inferno di jackpot in attesa del prossimo vincitore di Euromillions. Questo martedì sono in palio 173 milioni di euro, cifra che potrebbe crescere ancora di più fino a raggiungere i 230 milioni, se il jackpot non scendesse nelle prossime estrazioni. Ricordiamo che il record risale a ottobre 2021, con 220 milioni di euro vinti dal francese. Con il nuovo sistema in vigore nel 2020, il destino potrebbe salire a 250 milioni, ma ci vorrà del tempo per arrivarci. “Pertanto, il jackpot sarà bloccato a 200 milioni nel prossimo ciclo di settimane senza un grande vincitore. Una volta vinto, ripartiremo da 17M e il montepremi potrà salire fino a 210M, fino a quando non sarà vinto. E così con un limite finale di 250 milioni. Pertanto, questo nuovo limite assoluto sostituisce il limite di 190 milioni in vigore da oltre dieci anni. Oggi è impossibile dire quando verrà raggiunto il nuovo limite, ma ci vorranno diversi anni‘”, ha spiegato la Lotteria Nazionale modificando i regolamenti.

E per mettere dalla tua parte le probabilità per le prossime estrazioni, abbiamo esaminato i numeri che sono apparsi più spesso dall’inizio del 2022. Per quanto riguarda i 5 numeri tra cui scegliere nella griglia principale, solo 4, 16 e 40 non sono ancora usciti . 24 e 6 sono usciti sette volte, 25 e 43 sono usciti sei volte, mentre 31, 42, 36, 1, 38 e 12 sono usciti 5 volte. Tutto questo in 34 estrazioni, dall’inizio di gennaio.

E per le stelle? Dodici numeri sono già usciti. Il massimo che abbiamo visto (8 volte) sono 6, 7 e 12. Poi arrivano 11, 2 e 10 (7 volte). Il numero 1 è stato rilasciato solo due volte, quindi è la stella più rara del 2022.