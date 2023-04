Lo storico ristorante gourmet chiude per sempre i battenti

La notizia è appena caduta: il ristorante gourmet Maxime Maziers, situato in Rue Broustin a Bruxelles, chiuderà i battenti alla fine della settimana. Lo chef ha annunciato la notizia tramite un comunicato questa mattina. Scrive: “Dopo molti mesi di contemplazione ed esitazione, abbiamo preso una decisione importante. Il nostro storico stabilimento in Brustein Street chiuderà i battenti questo fine settimana”.

Il video di oggi:

La situazione attuale gioca contro di noi.

Maxime Maziere giustifica la sua decisione per diversi motivi: “Da più di un anno stiamo cercando di vendere l’edificio esistente e di investire in un nuovo sito. La realizzazione di questi nuovi progetti. Parlo qui, da un lato, della problemi di mobilità a Bruxelles. D’altra parte, delle enormi difficoltà che incontriamo nelle operazioni La nostra occupazione. La professione è sotto pressione e le occupazioni stanno diventando scarse. Infine, l’inflazione, con le sue gravi conseguenze sui nostri prezzi e sulle nostre forniture quotidiane, è non estraneo alla nostra decisione.”

premi prestigiosi

Maxime Maziers è stato nominato giovane chef dell’anno 2019 a Bruxelles da Gault & Millau. Nel 2017 ha vinto la sua prima stella Michelin. Il suo ristorante, chiamato Maxime Maziers, è noto per la sua gastronomia belga moderna, raffinata e futuristica. Il tutto in un ambiente contemporaneo ed elegante, completamente rinnovato nel 2021. Lo chef ha voluto ringraziare il suo staff “che ha conservato così bene la nostra dimora storica. Compreso il ripetuto calvario del parto nel 2020 e nel 2021″. E aggiunge: «Non è senza difficoltà che vi scrivo questa mattina. Abbiamo condiviso bei momenti nel segno presente. È stato teatro di scoperta per alcuni, di festa per altri. facilitato le decisioni politiche ed economiche che rendono sempre più gioiosa la gastronomia.”

Il ristorante Maxime Maziers chiuderà alla fine della settimana, ma lo chef precisa che “è la fine di un’avventura, ma non è certo mio desiderio promuovere la gastronomia belga qui e oltre i nostri confini”.

Non perdere altre notizie sullo stile di vita sosoir.lesoir.be Iscriviti ora alle nostre newsletter Clicca qui.