Problemi nello spogliatoio del Chelsea? Scambio live tra Lukaku e Ziyech al centro delle discussioni (video)

Il Chelsea ha sciato in Premier League nelle ultime settimane e il pareggio per 1-1 contro il Brighton martedì sera non li ha davvero rassicurati per il futuro. Romelu Lukaku ha attirato di nuovo l’attenzione, ma non per la sua brillantezza in particolare sul campo.

Nel primo tempo i Red Devils hanno segnato il peggior numero di tocchi di palla: appena otto. Dopo quei primi 45 minuti, Lukaku ha avuto un acceso scambio con Hakim Ziyech quando sono entrati nello spogliatoio. Una discussione appena udibile, mascherata dalla mano marocchina e dalla posizione del belga davanti alla telecamera. Basta dare pieno gioco alle interpretazioni di quanto già detto. Per molti, queste foto sono un segno che lo spogliatoio non sta vivendo bene, soprattutto perché Zyech non ha festeggiato il suo gol all’inizio dell’incontro. Sui social network, molte persone puntano il dito contro il diavolo rosso, che sarà il catalizzatore di questa brutta atmosfera.

Tuttavia, possiamo distinguere il detto di Ziyech “Ecco perché la palla è stata data così forte” in olandese, come notato dal giornalista di Het Laatste Nieuws Kristof Terror. Un semplice scambio in una partita in cui Lukaku non ha intercettato un passaggio dell’ex giocatore dell’Ajax. Niente di più allora.

Alla fine dell’incontro, Thomas Tuchel è stato interrogato su questa scena tra i due aggressori. “È normale che litighino, è normale che siano infelici ed è normale che si risentino del fatto che ci diciamo che ci aspettiamo di più da loro. Tutto è normale”, ha detto il tedesco a BT Sport.