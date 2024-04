Prima offerta rifiutata da Standard per un bel (e inaspettato) futuro trasferimento in uscita – Ultimi Trasferimenti

Lo Standard otterrà molto quest’estate. Denis Dragos, che in Belgio non ha mai vinto, sta facendo una buona stagione in Turchia e il club ha già fatto un'offerta.

Dennis Dragos (24 anni) sta avendo un'ottima stagione in Türkiye. Prestito al Gaziantep dallo Standard Liegi, l'attaccante rumeno ha segnato 11 gol in 26 presenze in campionato. Una prestazione strepitosa per un giocatore che francamente non ha fatto grandi figura nella Jupiler Pro League (60 partite, 11 gol ma soprattutto un grande attacco). Ve lo abbiamo già spiegato (leggi qui): Dragos potrebbe potenzialmente aiutare lo Standard ad avere un mercato più tranquillo, apportando qualche milione di euro. Molti club, soprattutto inglesi, seguono il nazionale romeno (9 partite in nazionale, 2 gol). Ma la Standard non avrà fretta di accettare l’offerta. Il club ha tempo, la finestra di mercato si aprirà solo tra pochi mesi. Secondo Dragos vale 3 milioni di euro Trasferimento di mercatocifra che potrebbe aumentare ancora di più se l'attaccante andasse a Euro 2024 con la Romania (poi affronterà… il Belgio). Non c'è quindi da stupirsi che la norma sia ritardata: secondo i nostri colleghi di L'ultima oraLa prima offerta è stata respinta. Arriverà dal Trabzonspor, il club di Thomas Meunier, che attualmente è terzo nella Süper Lig e punta alla Champions League. La prossima offerta rivista al rialzo potrebbe essere emessa. Dragos è sotto contratto fino al 2025, il che lascia meno margini di manovra allo Standard, ma la dirigenza intende valorizzare l'attaccante rumeno, arrivato per 1,8 milioni di euro nel 2019.

“Tipico esperto di caffè. Guru del cibo. Praticante di viaggio amatoriale. Appassionato di Internet professionista.” READ Il gioco disonesto culmina in una partita di tennis, Shuai Zhang, sconvolto, si arrende (VIDEO)