Prezzo imbattibile dell’elettricità prodotta dall’energia solare galleggiante in questo paese?

L’unica centrale solare galleggiante del Bangladesh, nel distretto di Chapinawabganj / Foto: Gul Power.

L’energia solare galleggiante è una soluzione popolare in Bangladesh, un paese che deve affrontare sfide con la densità della popolazione e la disponibilità di terra. I ricercatori dell’Università di ingegneria e tecnologia del Bangladesh hanno condotto studi approfonditi su 7 laghi in tutto il paese, rivelando un potenziale promettente. I risultati mostrano che le installazioni solari galleggianti consentirebbero notevoli risparmi energetici e soddisferebbero gran parte del fabbisogno energetico delle città, il tutto a un costo particolarmente basso.



Il Bangladesh è impegnato nella transizione energetica e considera l’energia solare un settore chiave per raggiungere i suoi obiettivi. Tuttavia, nonostante l’ambizione mostrata dal governo nello sviluppo di questa fonte di energia pulita, il paese sta lottando per realizzare le sue aspirazioni. Nel 2020, infatti, il solare rappresenta solo una modesta quota del 3% nella produzione nazionale di elettricità, lontana dall’ambizioso obiettivo fissato al 10%. quasi completo, La prima centrale nucleare Dovrebbe essere operativo alla fine del 2023.

Uno dei motivi che ostacola la diffusione dell’energia solare è la scarsità di terreni disponibili per installare le infrastrutture necessarie. Con una densità di popolazione di 1.301 persone per chilometro quadrato nel 2021, il Bangladesh è al nono posto nel mondo, il che limita notevolmente le aree adatte a progetti di energia solare. D’altra parte, le aree rurali sono principalmente occupate da terreni agricoli.

Di fronte a questa sfida, una soluzione emergente potrebbe aprire nuovi orizzonti: l’energia solare galleggiante. Ad oggi, il Bangladesh ha un solo impianto solare galleggiante operativo, che è stato commissionato di recente. Tuttavia, uno studio condotto da ricercatori dell’Università di ingegneria e tecnologia del Bangladesh ha simulato l’installazione di nuove centrali elettriche galleggianti in tutto il paese. Il loro obiettivo era valutare il vero potenziale dell’energia solare galleggiante in Bangladesh.

Risultati promettenti

I ricercatori hanno condotto studi approfonditi su 7 laghi sparsi per il Bangladesh, tre dei quali si trovano nella capitale, Dhaka. Nell’ambito delle loro analisi, hanno esaminato la possibilità di coprire fino al 25% della superficie di ciascun lago con pannelli solari galleggianti. I risultati di questi calcoli hanno rivelato che le strutture galleggianti possono essere più resistenti delle loro controparti a terra.

Esaminando le proposte per la capitale, i ricercatori hanno scoperto che questi servizi potrebbero fornire circa l’1,1% del fabbisogno energetico della città. Inoltre, altre località studiate potrebbero soddisfare fino al 7% della domanda di Chattogram, la città costiera del paese. La capacità produttiva degli impianti solari onshore è stata valutata tra 4 kWh/m2 e 6,5 kWh/m2, mentre gli impianti solari galleggianti possono raggiungere gli 8 kWh/m2. Questi numeri sottolineano la potenziale superiorità degli impianti galleggianti in termini di efficienza energetica.

Elettricità economica

Tra le simulazioni effettuate, una delle stazioni avrà una capacità di 34,3 megawatt, mentre quella meno potente sarà di 5,1 megawatt. Questi numeri testimoniano il grande potenziale degli impianti solari galleggianti per soddisfare la crescente domanda di energia nel Paese. Inoltre, il costo medio dell’energia solare galleggiante in Bangladesh sembra essere relativamente basso, compreso tra € 32 e € 45/MWh. A titolo di confronto, il costo medio del solare su scala industriale è generalmente compreso tra € 21 e € 86/MWh e il costo della nuova energia nucleare è compreso tra € 40 e € 70/MWh.

Questi risultati incoraggianti confermano che l’energia solare galleggiante ha un reale potenziale per sostenere la transizione energetica in Bangladesh. Le strutture galleggianti non solo possono superare i limiti legati alla mancanza di spazio terrestre, ma possono anche fornire capacità produttive superiori e costi competitivi. Questi risultati aprono la strada a nuove opportunità per lo sviluppo dell’energia solare nel Paese, contribuendo così al raggiungimento dei suoi obiettivi nel campo dell’energia e dell’ambiente.

