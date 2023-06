Prestiti immobiliari a mezz’asta, salvo halal

Questo aumento è attribuito alla crescita relativamente debole dei prestiti immobiliari, che sono aumentati del 2,5% per raggiungere 241,3 miliardi di dirham, controbilanciati da una diminuzione del 7,4% dei prestiti agli sviluppatori immobiliari, secondo Bank Al-Maghrib. Nel frattempo, il crowdfunding (Halal) ha mostrato un forte aumento del 17,1%, totalizzando 20 miliardi di dirham, ovvero l’8,3% del totale dei mutui per la casa.

Inoltre, il credito bancario totale in essere alla fine di maggio ammontava a 1049 miliardi di dirham, con un aumento del 6,5% o 64,2 miliardi di dirham rispetto allo stesso periodo del 2022, secondo le ultime statistiche monetarie della Banca centrale. Questo aumento è stato guidato principalmente dai prestiti concessi ad altri istituti finanziari, che sono aumentati del 23%, pari a 30,6 miliardi di dirham, nonché dai prestiti in contanti e dai prestiti per attrezzature.

Da parte sua, i debiti scaduti detenuti dalle banche sono aumentati allo stesso tasso dei prestiti totali in essere, un aumento del 6,3%, o 5,5 miliardi di dirham, per raggiungere 93 miliardi di dirham, un tasso di arretrati dell’8,8%.