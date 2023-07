ETF Bitcoin: Coinbase collaborerà con i giganti di Fidelity e Wall Street

Come abbiamo appreso ieri che Securities and Exchange Commission (SEC) lo pensa Applicazioni ETF Bitcoin Gli invii di Fidelity, BlackRock o Ark Invest erano “inadeguati” perché imprecisi per quanto riguarda l’accordo di monitoraggio tra fondi e scambi. Le cose sembrano diverse questa mattina.

Infatti, appena ha detto, il prima possibile ai magnati della finanza che hanno Depositare Dopo poche ore di nuovi ordini perPunto Bitcoin dell’ETF nominando lo scambio. E così hanno annunciato Fidelity, WisdomTree, VanEck e Invesco/Galaxy Base di monete come socio e Scambio di opzioni del consiglio di Chicago (CBOE) come denaro.

Si noti, tuttavia, che il Il rapporto tra Coinbase e il regolatore statunitense Non sembra buono. Coinbase è stato ripetutamente attaccato dalla SECTuttavia, la piattaforma, essendo resiliente, ha saputo difendersi anche dal poliziotto finanziario statunitense con comportamenti a volte malevoli.

reazioni Black Rock e ArchInvest, che lavorano con il Nasdaq, stanno aspettando. Completerai in Journal du Coin.

