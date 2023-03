“Questa volta hanno esagerato.”

Brutta sorpresa per i clienti Jumbo. Sugli scaffali dei loro supermercati mancano molti prodotti. Cioccolato Mars, Pedigree, Nescafe, Nesquik… Il marchio olandese affronta due giganti dell’agroalimentare, Mars e Nestlé, in trattative sui prezzi che non sono andate avanti.

Colpa degli “eccessivi aumenti di prezzo” rivendicati dai fornitori a cui Jumbo non vuole cedere. La catena di vendita al dettaglio ritiene, secondo le informazioni di The Gondola Company, che gli aumenti siano così elevati che sarebbe impossibile trasferirli ai clienti. Quindi le discussioni con Marte cessarono. A volte gli aumenti dei prezzi sono inevitabili, ma in questo caso sono inspiegabili. “Marte sta andando troppo oltre questa volta”, ha detto Jumbo.