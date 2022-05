È quasi finita quando si fa Parigi-Bruxelles grazie a Easy Train, il treno low cost Thalys

La compagnia ferroviaria franco-belga Thalys terminerà il suo servizio Izy a luglio, un treno più lento ed economico che collegherà Parigi e Bruxelles dal 2016, per rifocalizzare la sua offerta sull’alta velocità. “Eazy cesserà le attività il 10 luglio, dopo sei anni”, Un portavoce ha detto all’Afp mercoledì.

“Il concetto Izy si è dimostrato valido, ma abbiamo davvero ridotto l’offerta gradualmente negli ultimi mesi e abbiamo deciso di reintegrare tutti i collegamenti tra Bruxelles e Parigi sotto l’unico marchio Thales”, Utilizzando l’intera linea ad alta velocità, ha aggiunto.

Lanciato nell’aprile 2016 – ma a lungo sospeso a causa della pandemia di Covid-19, e rilanciato a maggio 2021 – Izy fornisce un collegamento tra Parigi e Bruxelles in circa 2,5 ore, prendendo in treno la linea classica tra Parigi e Arras. Il prezzo segue un modello “low cost”, come in Ouigo di SNCF, con prezzi di partenza interessanti. I TGV rossi di Thalys collegano le due capitali in 1 ora e 22 minuti.

Thalys offre “maggiore visibilità per i clienti”, maggiore flessibilità e prezzi che possono rimanere particolarmente vantaggiosi con un’offerta sempre attiva per i minori di 26 anni.

Thalys gestisce treni ad alta velocità tra Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania nordoccidentale. La società è ora controllata da Eurostar Group, holding partecipata al 55,75% da SNCF, al 19,31% da Caisse de Depot et placement du Québec (CDPQ), al 18,5% da SNCB (Belgio) e al 6,44% dei fondi che Federated Infrastruttura gestita da Hermes.