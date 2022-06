Prezzi dell’energia: ecco le condizioni per ricevere l’assegno da 225 euro della Confederazione per pagare il gasolio

Giovedì il consiglio ha approvato in seduta plenaria il disegno di legge che prevede l’acquisto sfuso di gasolio o propano per il riscaldamento di un’abitazione privata. Il testo è stato approvato all’unanimità, per non parlare dell’astensione della N-VA.

Di fronte all’aumento dei prezzi dell’energia, ad aprile il governo federale ha deciso di concedere un’indennità una tantum di 200 euro, che è salita a 225 euro dopo Kern lo scorso sabato. La misura riguarda il 21% delle famiglie belghe, secondo il ministro dell’Economia Pierre-Yves Dermann, titolare della bolletta. Di conseguenza, il budget previsto è di 225 milioni di euro, un importo che corrisponde alle entrate aggiuntive che lo Stato riceve dopo l’aumento dei prezzi dell’olio combustibile e del propano.

Questo assegno per 225 euro:

Destinato alle case che riscaldano la loro residenza principale con olio combustibile sfuso o propano.

Può essere pagato una sola volta (una rata) per nucleo familiare

Il riempimento del serbatoio del carburante a casa dovrebbe avvenire tra il 15 novembre 2021 e il 15 novembre 2022.

Chi alloggia in una casa unifamiliare o in un appartamento può richiedere l’assegno.

Il provvedimento è stato esteso agli edifici residenziali con riscaldamento collettivo.

Tieni il conto

In concreto, l’economia FPS sarà responsabile del pagamento dell’assegno e dello sviluppo Strumento in linea A tale scopo oltre ad una spiegazione tutoriale della procedura per le famiglie. modello di carta Sarà anche disponibile.

Chi volesse ordinare un assegno deve presentarlo

copia della sua fattura,

Prova di pagamento tramite numero di conto

e il suo numero di registro nazionale.

Queste stesse persone sono tenute a conservare le loro fatture e la prova del pagamento.

Qual è la scadenza?

Il termine per la presentazione dei moduli è stato prorogato. Le domande possono essere presentate fino al 10 gennaio 2023. FPS Economy deciderà di accettare la domanda entro e non oltre il 15 marzo 2023.