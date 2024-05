Il test del grande marchio: per i cheeseburger, il grande marchio sta fallendo, il meglio non è quello che pensi (confronto)

Lato dell’imballaggio: Come marchio di riferimento abbiamo scelto Danlers. Marchio poco conosciuto ma disponibile in molti negozi. La confezione è molto carina, con un tocco molto americano, che è una buona idea per un cheeseburger, ovviamente. Per il prodotto venduto da Intermarché l’idea è simile e funziona bene. Lidl porta anche lo slogan “American Style”, anche se la confezione è più neutra. È anche semplice, ma il prodotto è ben promosso in Aldi e Carrefour. Alla fine, per Colruyt e Delhaize tutto è stato molto semplice e discreto.

Aspetto del prodotto: Per Colruyt il formaggio non si scioglie bene, ma l’odore è buono e la carne ha un bell’aspetto. Dal lato dell’Intermarché, anche la fragranza era buona, molto superiore nell’odore e nell’aspetto. Per Lidl, in realtà c’era un problema tra il formaggio cheddar molto giallo nella foto e il formaggio giallo molto pallido – quasi bianco – effettivamente esposto. Tuttavia si scioglieva bene una volta cotto. Dal punto di vista di Aldi, sembrava proprio un cheeseburger della Lidl… in realtà era più appetitoso al Carrefour, con molto formaggio, e lo stesso da Delhaize. Per un grande marchio, era presentato molto bene, ma mancava una nota un po’ carnosa.

Valore nutrizionale : Punteggio nutrizionale D per tutti.

Etichetta di facile lettura: Per Aldi, Intermarché e Carrefour era un po’ piccolo, ma il tavolo lo rendeva facilmente visibile. La stessa osservazione vale per Lidl e Colruyt, ma è comunque meglio farlo. Per essere un grande marchio, era davvero piuttosto piccolo, come Delhaize in realtà. Quindi nel complesso non è stato eccezionale.

Gusto: Iniziamo con Colruyt. Il pane non era male, ma il tutto era davvero molto salato. La carne era prevalentemente piccante e il sapore del formaggio non c’era. Per l’Intermarche la carne era un po’ grassa, ma era comunque molto più buona. Era allo stesso livello del Lidl, con un po’ meno formaggio. Se avesse lo stesso aspetto, l’hamburger Aldi avrebbe un sapore completamente diverso. Sapeva di carne e anche il formaggio era buono. Per Carrefour, se il pane è un po’ gommoso, la carne e il formaggio compensano. Tuttavia, siamo rimasti molto delusi dal grande marchio. Il pane era molto buono, ma gli altri ingredienti erano molto attenuati. Infine, Delhaize si è posizionata nel gruppo di testa con Aldi.

Valore del denaro: Ecco i prezzi in ordine per una confezione contenente due tipi di hamburger: Danlers (3,59 euro), Carrefour (2,95 euro), Delhaize, Aldi e Lidl (2,09 euro), Intermarché (1,99 euro) e Colruyt (1,95 euro).

