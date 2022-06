Una confezione da 6 da 1,5 litri di cristallo ora costa 1,12 €, un aumento del 12% rispetto al prezzo che non cambia da 20 anni. “Dal passaggio all’euro (nel 2002), sì, abbiamo aumentato i nostri prezzi. Ma, da allora, più niente”, ha indicato il suo creatore, Pierre Papeloud, al Journal du Centre nel 2012.

Per molto tempo il marchio ha scelto di ridurre i costi per non trasferire le variazioni di prezzo al cliente. Pertanto, hanno ridotto il peso della bottiglia e del tappo per ridurre il consumo di plastica e hanno diversificato le fonti d’acqua per ridurre il trasporto. Ma a fronte dell’inflazione iniziata nel tempo e, in particolare, di un forte aumento della plastica (+39% tra ottobre 2021 e maggio 2022 secondo il rapporto della Federazione Bolivia), le acque preferite dei francesi non hanno trovato nulla . La via d’uscita è aumentare i prezzi.

Ma la buona notizia: Luke Bains, general manager di Alma, il gruppo proprietario dei Crystalline, intervistato da Rayon Poisson, promette “al più presto” di tornare “al nostro posto di partenza a circa 1 euro a confezione”. Ricorda inoltre che “l’aumento applicabile è di soli 0,015 euro a bottiglia” e invita a mettere le cose in chiaro in attesa del rientro.