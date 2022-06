Questa macchina elettrica percorre 1200 chilometri con una sola carica!

Dopo aver stabilito il suo record tra Stoccarda e Cassis lo scorso aprile, l’EQXX Concept si è unito questa volta a Silvertsone, in Inghilterra. possibilità di spruzzatura il suo stesso record Quasi 200 km, questa volta percorrendo esattamente 1202 km. Aiutati dall’aerodinamica del concept e dall’eccellente gestione della potenza, i team hanno consegnato l’auto al pilota Mercedes di Formula E Nick de Vries al loro arrivo a Silverstone per permettergli di fare altri 11 giri prima che la batteria si esaurisse.

Un’impresa compiuta in condizioni il più vicino possibile alla realtà, in cui è stato particolarmente necessario far fronte a chiusure autostradali e deviazioni impreviste, e che la Mercedes ha annunciato di averla guidata “con velocità in autostrada”, in particolare per l’attraversamento di Territorio francese tra Strasburgo e Calais. L’equipaggio si è anche fermato durante il viaggio per visitare i membri del team Mercedes-AMG di Formula 1 a Brackley, a circa 13 chilometri a sud-ovest di Silverstone.

Il volo è stato completato in 14 ore e 30 minuti, con una velocità media totale di 83 km/h. Poi il computer di bordo ha mostrato un consumo medio di 8,3 kWh/100 km!

Questo dovrebbe rassicurare il futuro dell’autonomia dei veicoli elettrici.