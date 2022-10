Prezzi del gas: i leader dell’UE considerano un tetto “pratico”.

I leader europei dovrebbero chiedere alla Commissione di presentare venerdì una proposta per limitare il prezzo delle importazioni di gas.

Pubblicato il 3/10/2022 alle 21:02 Tempo di lettura: 2 minuti



IlAl vertice di venerdì, per frenare gli aumenti dei prezzi, gli europei stanno valutando la possibilità di chiedere alla Commissione, secondo una bozza di dichiarazione vista lunedì dall’AFP. I paesi dell’UE sono divisi sulla misura, con 15 di loro – tra cui Francia, Belgio, Italia e Spagna – che chiedono il massimo, mentre altri, tra cui la Germania, sono riluttanti.







La dichiarazione, ancora in fase di negoziazione in vista del vertice dei 27 leader di venerdì a Praga, invita la Commissione europea a lavorare su “proposte pratiche per ridurre i prezzi fissando un tetto per i prezzi del gas”.

Questa proposta fa parte di una serie di misure che costituiranno una “tabella di marcia per i prossimi mesi”, secondo la bozza di dichiarazione.

Taglia dalla Germania

L’Unione Europea sta cercando di limitare il forte aumento dei prezzi dell’energia legato alla guerra della Russia in Ucraina per far fronte ai rischi di crisi sociale e fallimento aziendale con l’avvicinarsi dell’inverno.

Venerdì i ministri dell’Energia europei hanno raggiunto un accordo per restituire una parte dei “superprofitti” dai produttori di energia alle case e alle imprese, ma l’idea di un tetto è arrivata contro la riluttanza della Germania, che temeva potesse minacciare una restrizione dei prezzi la fornitura. europei, dissuadendo i “partner di fiducia” dal fornire gas all’UE, a favore di altre destinazioni.

L’annuncio di Berlino di un massiccio piano di sostegno nazionale da 200 miliardi di euro ha suscitato critiche da parte di molti leader che temono la concorrenza sleale e la frammentazione del mercato unico europeo, dove non tutti i paesi hanno il margine di manovra finanziario per la Germania.