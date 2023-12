Buone notizie sul piano Grazie alla promozione del -39%, queste cuffie Logitech sono le più vendute su Amazon! condivisione :









Hai bisogno di cuffie di livello professionale per giocare nelle migliori condizioni? Ora puoi trovarne uno a buon prezzo grazie allo sconto del 39% su Amazon!

Concedetevi una qualità del suono degna dei professionisti degli eSport grazie alle cuffie Logitech G Pro X, disponibili in vendita su Amazon! Vedi GPro Invece di 139€, oggi costa 84,99€, risultando quindi le cuffie per PS5 più vendute presso i rivenditori. Logitech GPRO Eccellente qualità del suono Per offrirti il ​​meglio, Logitech ha dotato le cuffie G Pro X di trasduttori Pro-G da 50 mm. Forniscono il suono chiaro e accurato necessario per sentire chiaramente i passi e altri segnali audio nei giochi più competitivi. Le cuffie offrono un suono surround 7.1 efficace grazie a DTS Headphone:X 2.0. Il software offre un'immersione migliorata, un'eccellente riproduzione dei bassi e un'ottima chiarezza audio. Questa tecnologia ti consente inoltre di distinguere tra l'ambiente vicino e quello lontano per localizzare i tuoi nemici con la massima precisione. Per gestire tutto ciò con successo, l'auricolare utilizza una scheda audio USB esterna (DAC) che gestirà l'elaborazione del segnale. Puoi programmarlo secondo le tue preferenze e portare con te le tue impostazioni audio durante il torneo! Microfono di alta qualità Dall'acquisizione di Blue Voice da parte di Logitech, la qualità dei microfoni è migliorata ulteriormente grazie all'acquisizione di ulteriori conoscenze da parte dei team del marchio. Su PC avrai la possibilità di aggiungere filtri audio in tempo reale riducendo così il rumore, aggiungendo compressione e rimuovendo rumore per garantire che la tua voce sia ricca e chiara. I tuoi compagni di squadra ti ringrazieranno. READ Apple: AirPods 3 introduce una nuova funzione che nessuno ha notato Una cuffia da gaming per chi desidera prestazioni elevate Per ottenere questo ottimo risultato, Logitech ha collaborato con i giocatori professionisti per creare delle cuffie adatte a loro. Troverai i profili dell'equalizzatore modificati dagli atleti di eSports direttamente sul software G HUB. Oltre alla qualità del suono, hai diritto a un grande comfort e a cuffie potenti. L'obiettivo: permetterti di giocare quanto vuoi con la massima comodità! Compatibile con molte piattaforme Ecco, senza gelosia, Logitech G PRO X è compatibile con il tuo PC da gioco, nonché con PS5, Xbox Series e Switch! Puoi anche usarlo sul tuo smartphone tramite il cavo dotato di microfono integrato che ti consente di non dover utilizzare il microfono con asta mentre sei in movimento. Progettato pensando ai professionisti, Logitech G PRO Vedi GPro Guida all'acquisto Confronto tra le migliori cuffie da gioco Guida all'acquisto PS5: quali sono le migliori cuffie da gioco per giocare? La nostra scelta speciale per Natale! Guida all'acquisto Quali sono le migliori cuffie da gioco per PC? Guida all'acquisto Cuffie da gaming per console: i migliori modelli

Questa pagina contiene collegamenti di affiliazione a prodotti specifici che JV ha selezionato per te. Ogni acquisto che farai cliccando su uno di questi link non ti costerà di più, ma il commerciante online ci pagherà una commissione. I prezzi indicati nell'articolo sono quelli offerti dai siti mercantili al momento della pubblicazione dell'articolo e tali prezzi potrebbero variare a discrezione del sito commerciale senza informare la joint venture.

Per saperne di più.

“Creatore di problemi. Appassionato di social media. Appassionato di musica. Specialista di cultura pop. Creatore.” READ WOW: diventa il più grande troll della storia distruggendo oltre 10.000 ore di gioco per i giocatori di una gilda