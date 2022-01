Parola del 28 gennaio 2022, quelle est la soluzione del giorno ? – Breakflip

Le Wordle è un motus en ligne, dans lequel il faut deviner un nouveau mot chaque jour, identique pour chaque joueur. On vous donne le mot du 28 gennaio 2022 !

Un nouveau jeu est en tendance sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter. Il s’agit de Wordle, une sorte de motus avec un mot par jour à deviner. Au total, le jeu vous donne six essais maxima pour deviner le mot du jour, et vous aide en donnant des indicis sur les lettres de chaque mot propposé.

Ces mots sont cependant parfois compliqués à trouver, d’autant plus que le jeu est en anglais. On vous aid donc en vous donnant la risposta del giorno, che ti aiutiamo a guardare qui a tutti i prezzi, non perdere mai di vista i tuoi gioielli e le tue risposte!

Quell’est le mot du 28 gennaio 2022 su Wordle ?

Chaque jour, un nouveau mot est à découvrir dans Wordle, avec six essais maximum pour y arriver. Ces mots peuvent parfois être compliqués à deviner, on vous aide donc pour le mot du jour :

– Le mot du vendredi 28 gennaio 2022 est VIVACE. –

Si vous n’avez jamais joué à Wordle, quelques règles sont à connaître. Vous avez six essais maximum pour trouver le mot du jour, et vous pouvez vous aider du code couleur appliqué aux lettres à chacun de vos essais:

Lettres sur affettuosa gris sont bades

sont Lettres sur affezionato giallo sont corregge mais mal posti

sont corregge mais Lettres sur affettuoso vert sont corregge et bien placees

Una versione francophone du jeu esiste égallement, appelée Sutom !