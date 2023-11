Presto in Francia si potranno noleggiare auto elettriche a 100 euro al mese: e il Belgio?

Entro il 2035 in tutta l’Unione Europea sarà vietata la vendita di veicoli con motore a combustione. e da allora,Si pone anche la questione dell’accesso a un veicolo elettrico a prezzi accessibili nel nostro Paese. Può anche scendere a diversi livelli di forza. Perché il governo federale amministra i vantaggi associati al leasing di auto aziendali. Per questa tipologia di leasing sono previsti diversi vantaggi fiscali a favore delle auto elettriche. Ma per gli affitti individuali la situazione è più ambigua.

Inoltre, queste sono le aree responsabili di tutto ciò che riguarda gli acquisti. Le informazioni provengono da diverse aziende specializzate in questioni di mobilità, al momento, Non c’è dubbio che una misura simile verrà adottata anche in Belgio.

In Vallonia, il governo si concentra maggiormente sulla riforma della tassa automobilistica, adottata lo scorso settembre, per garantire la trasformazione ambientale e sociale della mobilità. Lei Il governo prevede di adeguare le tasse di immatricolazione per incoraggiare i valloni ad acquistare veicoli più leggeri, meno potenti e con minori emissioni di anidride carbonica.

“A livello vallone, desideriamo garantire che siano preferiti i modelli più piccoli. L’elemento sociale è già stato preso in considerazione in questa riforma poiché ci sarà un intervento generale in Vallonia per le famiglie numerose fino a 100 euro per alcuni modelli.“, spiega Eric Perrin, portavoce del ministro vallone della Mobilità, Philippe Henri (Ecolo). La Vallonia non offre un bonus per l’acquisto di un’auto elettrica, a differenza delle Fiandre, che hanno annunciato Garantire, dal 2024, un bonus di 5.000 euro per ogni nuova auto elettrica che costi meno di 40.000 euro.

Da parte di Bruxelles le esigenze non sono le stesse, i cittadini possono spostarsi più facilmente senza l’auto. “Oltre il 50% delle famiglie non possiede già un’auto“, menziona Marie Thibaut de Maisier, portavoce di Elke van den Brandt (Gruen), ministro della Mobilità a Bruxelles.

“A Bruxelles investire nelle auto condivise e nei trasporti pubblici è più interessante“, dice. La regione vuole continuare a investire nelle auto condivise per modernizzarle. Una decina di auto elettriche si sono recentemente aggiunte alla flotta dell’operatore automobilistico Cambio. Bruxelles vuole anche renderle più accessibili a tutti, soprattutto alle famiglie, risolvendo il problema dei seggiolini per bambini.