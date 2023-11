Il governo sta attaccando il patrimonio immobiliare dello Stato!

Verso una riforma radicale del patrimonio immobiliare dello Stato

La riforma del patrimonio immobiliare statale francese, annunciata domenica 19 novembre 2023 dal ministro dei Conti pubblici Thomas Cazeneuve e dal ministro dell’Economia Bruno Le Maire, rappresenta un’iniziativa senza precedenti. Con un patrimonio stimato in 73 miliardi di euro, distribuito su 94,5 milioni di metri quadrati, lo Stato si trova a capo di un enorme complesso immobiliare, che genera costi enormi. L’obiettivo dei due ministri è ridurre del 25% lo spazio occupato dall’amministrazione per ottimizzare l’utilizzo degli spazi e ottenere risparmi.

Intervista al ministro dei Conti pubblici Thomas Cazenove in Domenica alla Tribunasottolinea questa ambizione: “ Il rapporto tra superficie per agente pubblico è oggi pari a 24 metri quadrati, un valore molto più elevato di quello del settore privato. Vogliamo ridurlo a 16 mq ». La riforma immobiliare del Paese non si limita alla semplice riduzione della superficie. « È una vera leva per la sobrietà », ha insistito Bruno Le Maire, ministro dell’Economia. Fa parte di una visione più ampia di modernizzazione ed efficienza. Lavoro a distanza e nuove forme di lavoro che hanno continuato a svilupparsi dopo la crisi sanitaria.

Risparmio a tutti i livelli

L’iniziativa Percy si inserisce ovviamente in un contesto economico teso. Infine, il governo ricerca il risparmio e presta particolare attenzione alla gestione, che richiede uno sforzo particolare in termini di bilancio. Con un debito che supera i 3.000 miliardi di euro all’inizio del 2023, la Francia non ha altra scelta che seguire i requisiti di sobrietà di bilancio. Ciò potrebbe far sentire frustrate alcune persone. Il piano di riduzione della spesa pubblica varato da Matignon dovrebbe consentire di ottenere risparmi per 12 miliardi di euro entro il 2025.e altri ” Non ci sarà alcuna immunità. Tutti i ministri saranno preoccupati », ha confermato il ministro dei Conti pubblici, Thomas Cazenove.

La riforma dei due ministri non si ferma qui. Oltre a ridurre lo spazio fisico, Bruno Le Maire e Thomas Cazeneuve intendono riformare altri settori come quello immobiliare, che deve far fronte ad alti tassi di interesse e ad un mercato immobiliare congelato. Si è discusso anche del miglioramento del decentramento e dell’imminente revisione dell’assistenza sociale e dei suoi metodi di pagamento. Anche la radiodiffusione pubblica non è sfuggita all’attenzione dei due ministri, che vogliono riorganizzarla senza fornire dettagli.

Il governo si concede tempo fino all’inizio di marzo 2024 per valutare l’impatto di queste misure e adeguare di conseguenza la propria strategia. Questo progetto di riforma, se attuato, costituirebbe un punto di svolta nella gestione del patrimonio immobiliare dello Stato, con importanti ricadute sulle finanze pubbliche e sull’organizzazione amministrativa della Francia. Una riparazione più che gradita, che potrebbe non essere accolta favorevolmente in tutti i servizi.