Presidente 2022: la presse française décerne un léger avantage à Macron à l’issue du débat

Emmanuel Macron s’est montré pugnace mercredi soir face à une Marine Le Pen tenace, lors d’un débat télévisé dense et acerbe, mais courtois dans l’ensemble. Les deux candidats à la présidentelle se sont montrés aux antipodes sur presque tout : l’Europe, le voile, l’éolien…

Par AFP

UNvantaggio Macron » barre la Une de

Sud Est

jeudi au lendemain du débat télévisé ayant opposé le président sortant à Marine Le Pen, qui ont pu, selon la presse, present deux visions de la France dans un climat plus serein qu’en 2017.







« Macron domine, Le Pen tient le choc », curriculum l’ultime edition du

Figaro

à sa Une, Vincent Trémolet de Villers notant dans son editoriale « une légitimité acquise et persistante d’Emmanuel Macron ».

Les journaux soulignent la bonne tenue des échanges contrastant avec le dernier duel entre les deux candidats, il ya cinq ans, où Mme Le Pen était passée à côté de l’exercice.

A la Une, les journaux privilégient souvent une photo de chaque candidat en pleine argumentation, mains accompagnant la parole et riguardo déterminé. Le

Telegramma

titolo ainsi «Duello senza concessione».

« Il ya cinq ans, c’était une parodie démocratique (…) cette fois, le débat d’idées a eu lieu », se félicite pour sa part Luc Bourrianne dans

L’Est Repubblica

.

Il y eut des piques pendant les près de trois heures d’échanges, certes.

Le Parisien/Aujourd’hui in Francia

retient celle de M. Macron : « Quand vous parlez à Poutine, vous parlez à votre banquier », pour appuyer son titre de Une « Macron à l’attaque, Le Pen en défense ».







«Merci per il momento»

« Merci pour ce moment », ose même Frédéric Vézard dans son édito pour les

Dernières Nouvelles d’Alsace

content d’avoir assisté à un “débat limpide” où “deux visions de la France se sont confrontées à ciel ouvert”.

Un momento « long et dense, un peu ennuyeux au démarrage sur le pouvoir d’achat mais, au final, instructif, à défaut d’être véritablement passionnant », pour sa part, trouvé Laurent Bodin de

L’Alsazia

.

Comme ce couple installé devant son poste de télévision à la Une de

Francia occidentale

les Français ont assisté à « deux visions si opposées », titolo le quotidien.

Tout le monde avait en mémoire une Marine Le Pen fatiguée et perdue dans ses fiches en 2017. Elle « s’en est nettement mieux sortie. Mais elle n’a pas renversé la table : son adversaire n’a pas perdu le match », juge Patrice Chabanet dans

le Journal de la Haute-Marne

.

Liberazione

se montre plus sévère. « Toujours pas à la hauteur », titre le quotidien de gauche sur unae photo en gros plan de Mme Le Pen, riguardo dans le vide.

« Contradictoire et floue dans bien des domaines, Marine Le Pen, combative et modérée, a montré les limitis de l’exercice », abonde Olivier Biscaye dans

Midi Libero

jugeant qu’Emmanuel Macron, “un tantinet sure de son fait” mais “offensif et précis”, a “gagné cette première manche” avant le vote de dimanche.

La posizione del soir

Quelle leçon tirer de ce debat ? «Un président mordant prive son adversaire de sa revanche», titolo

Le Soir

. Emmanuel Macron un «dominé Le Pen dans un débat à couteaux tirés».

Les deux finalistes de la presidentielle ne se sont en effet pas épargnés. Et dans la confronto, c’est le président sortant, largement dominant sur le fond, qui s’est montré le plus mordant, mettant régulièrement, comme en 2017, son adversaire en hardé. Evitant l’umiliation totale comme il ya cinq ans mais sans s’empêcher souvent de lui faire à nouveau la leçon.