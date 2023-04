L’ex presidente russo Dmitry Medvedev avverte l’Occidente: “Il mondo è sull’orlo di una nuova guerra mondiale”.

Ex presidente russo e incrollabile sostenitore di Vladimir Putin, che rimane il suo braccio destro nel Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev non è il tipo da usare i legni. Lo ha dimostrato di nuovo di recente.

Nella sua ultima apparizione, Medvedev mette in guardia il mondo che vede “malato”. Per l’ex presidente, la minaccia di una guerra nucleare è più importante della crisi climatica. “Il mondo è all’alba di una nuova guerra mondiale”, come previsto. Nonostante tutto, non è troppo tardi per evitare un conflitto internazionale secondo quello che Putin considera uno dei suoi più stretti alleati.

“Si rende conto che sarà una dichiarazione di guerra?”: le minacce di Medvedev in caso di arresto di Vladimir Putin.

Non è la prima volta che Dmitry Medvedev fa dichiarazioni clamorose. Proprio questo fine settimana il G7 ha convocato a “un branco di idioti”Minaccia di rescindere l’accordo per l’esportazione di grano attraverso il Mar Nero.

Circa dieci giorni fa ha attaccato la Polonia, “Un paese scomparirà con il suo stupido primo ministro”per via del suo ruolo Come avamposto NATO in Europa.

Infine, a marzo, Medvedev ha minacciato di lanciare un missile ipersonico alla Corte penale internazionale e già a febbraio diceva che l’Occidente avrebbe rischiato una catastrofe nucleare se avesse continuato a consegnare armi all’Ucraina.