L’armée russe an annoncé mercredi le premier tir d’essai réussi du missile balistique intercontinental Sarmat, une arme de nouvelle génération de très longue portée que le président Vladimir Poutine a salué comme “sans équivalent”.

“C’est véritablement une arme unique qui va renforcer le potentiel militaire de nos force armées, qui rassicurare la sécurité de la Russie face aux menaces extérieures et qui fea réfléchir à deux fois ceux ceux avecéreenté de la Russie face aux menaces extériere “, un déclaré M. Poutine.

“Je souligne que seuls des assemblages, des composants et des pièces de fabrication nationale ont été utilisés pour la création du Sarmat”at-il ajouté, lors d’une annonce diffuso à la télévision.

Selon M. Poutine, il missile lord balistique intercontinental de cinquième génération Sarmat è capace di “déjouer tous les systèmes anti-aériens modernes”.

Cette arme fait partie d’une série d’autres missili presenti nel 2018 come “invincibili” di Vladimir Poutine. On y trouve notamment les missiles hypersoniques Kinjal et Avangard.

En mars, Moscou a asserté avoir utilisé pour la première fois le Kinjal contre des cibles en Ucraina. D’un poids dépassant 200 tonnellate, le Sarmat est censé être plus performant que son prédécesseur – il missile Voïevoda d’une portée de 11.000 km. En 2019, M. Poutine avait affermaé que le Sarmat n’avait “pratiquement pas de limitis en matière de portée” et qu’il était capace de “viser des cibles en traversant le pôle Nord comme le pôle Sud”.

Le Pentagone an assuré que le tir russe d’un missile balistique intercontinental Sarmat, réussi pour la première fois mercredi, était un essai de “routine” et ne constituait “pas une minace” pour les États-Unis alli leurs.