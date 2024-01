Preoccupato per Charlene Van Snick che non è iscritta ad alcuna competizione

Con il Gran Premio del Portogallo che vedrà la partecipazione di cinque belgi al via venerdì, il conto alla rovescia per i Giochi di Parigi è ormai avviato nel judo. Da qui al 23 giugno ci sono altri dieci eventi di qualificazione in calendario, l'ultimo dei quali è niente meno che la Coppa del Mondo, che si disputerà dal 19 al 23 maggio ad Abu Dhabi.

C'erano quattro dei nostri judoka ai Giochi di Tokyo, dove Matthias Casse ha vinto la medaglia di bronzo nella categoria 81 kg. In Giappone, il nativo di Anversa era accompagnato da Juri Verstraeten (- 60 kg) e Toma Nikiforov (- 100 kg), entrambi eliminati al secondo turno, ma anche in compagnia di Charlene van Sneck (- 52 kg) che ha fatto una buona prestazione perdendo solo nei quarti di finale e poi nei replay.

Quanti saranno a Parigi? Come sempre, la qualificazione si basa sulla famosa classifica olimpica, dove devi figurare tra i primi 17 della tua categoria, questa è limitata a un judoka per paese e il paese ospitante non conta. Inoltre, alle quote continentali verranno aggiunti 100 posti, di cui 25 per l'Europa secondo un sistema complesso.

All'inizio di questa stagione, quattro Nazionali dovrebbero essere tra quelle selezionate. Nella loro classifica ci sono Matthias Casse (1° nei – 81 kg), Juri Verstraeten (17° nei – 60 kg), Gabriela Willems (21° nei – 70 kg) e Toma Nikiforov (24° nei – 100 kg, grazie alla quota continentale ). Ma è evidente che nulla è stato deciso.

Matthias Kaas chiude l'anno al primo posto nel mondo!

Altri tre belgi figurano tra i primi 30 nella loro categoria, vale a dire Amber Ryhol (26esima in -52kg), Mina Lieber (27esima in -57kg) e Sami Shoshi (27esima in -90kg). Tornando indietro troviamo Malik Umaev (38° a -73kg) ed Elaine Salins (46° a -48kg).

Se tutti credono ancora nelle Olimpiadi, compresa Gabby Willems che è ancora convalescente dopo il secondo intervento al ginocchio, c'è grande preoccupazione per Charlene Van Snick. In stato di “disabilità”, la 33enne di Liegi non combatte dal torneo Masters di inizio agosto, a Budapest, dove ha perso contro l'israeliano Primo.

Soprattutto all'inizio dell'anno olimpico, mentre molti judoka partecipavano al tradizionale allenamento di Mittersill a metà gennaio in Austria, Charlene era a Liegi. Per una buona ragione. Soprannominato 'ambasciatore' della nuova campagna Îles de Paix, il judoka dal cuore grande è attualmente lontano dal tatami.

46esimo nella classifica olimpica

La medaglia di bronzo olimpica del 2012 non è iscritta in nessuna competizione all'inizio della stagione, anche se si classifica 46esima nella classifica -52 kg, ben dietro all'ultima qualificazione a Parigi 2024, lo spagnolo Lopez Chérif (21), ma anche dietro un'altra belga, Amber Ryhol (26° posto).

Nonostante la furia di vittorie che l'accompagna fin dalla sua apparizione sulla scena internazionale nel… 2006, durante i Campionati Europei Cadetti di Miskolc, la Liegi deve affrontare la realtà: i Giochi di Parigi non sono più una realtà oggettiva. Spetta a lei e solo a lei discutere del suo futuro, che avverrà presto.

Fin dalla prima infanzia, Charlene ha iniziato a praticare judo all'età di sei anni a Blighney davanti ai suoi genitori, Mark e Anne, e ha fondato il loro club, Bushido Saifi, nel giorno del suo ottavo compleanno, sognando i Giochi Olimpici. Questo ha scandito la sua vita e la sua carriera, in particolare la prima a Londra a -48 kg. Dopo Rio e Tokyo, ha mantenuto la speranza di partecipare ai Giochi di Parigi, ma è chiaro che non potrà vincere questa sfida a meno che non avvenga un miracolo.

Cinque belgi parteciperanno questo fine settimana in Portogallo e sei saranno a Parigi la prossima settimana. Questi due eventi hanno già battuto il record di oltre 650 judoka.

La nostra delegazione in Portogallo comprende Sami Shoshi (-90 kg), Luis Petit (-48 kg), Amber Ryhol (-52 kg), Mina Lieber (-57 kg) e Alicia Corau (-63 kg).

A Parigi sarà ritorno a scuola per Jorre Verstraeten (-60 kg), Matthias Casse (-81 kg) e Toma Nikiforov (-100 kg) con i quali ritroveremo Zhuche, Rihol e Lieber, se tutto andrà bene.

Quindi ancora niente Malik Umayev o Gabriella Willems. Il loro ritorno alle competizioni è previsto in un secondo momento…

Il programma durerà fino al 23 giugno

Gennaio

26-28> Gran Premio del Portogallo

Febbraio

02-04>Grande Slam di Parigi

16-18 > Grande Slam

Marte

01-03> Grande Slam di Tashkent

08-10> Gran Premio d'Austria

22-24 > Grande Slam di Tbilisi

29-31 > Grande Slam di Antalya

Aprile

25-27>Campione. Europa Zagabria

Forse