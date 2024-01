Cambio allo stadio dell'Anderlecht: questo il prezzo del nuovo stadio Lotto Park

Dovremo aspettare ancora qualche mese prima di vedere l'Anderlecht giocare in uno stadio degno della Premier League. Fino alla fine della stagione la RSCA continuerà a giocare su campi di scarsa qualità. Lo stadio dovrebbe essere sostituito dopo le qualificazioni, ma l'Anderlecht sta valutando anche altre opzioni poiché una ristrutturazione completa ha un certo costo.

La scarsa qualità del campo del Lotto Park era dovuta principalmente ad una malattia che ne impediva lo sviluppo previsto durante i mesi estivi. Il clima belga non ha aiutato. Tra le differenze di temperatura, la forte pioggia e la neve, l'erba non è ancora riuscita a ricrescere come sperava l'Anderlecht. La RSCA ha fatto del suo meglio installando nuove luci per accelerare la fotosintesi e acquistando nuove coperture per proteggere il Parco Lotto.

Ecco perché l'Anderlecht spera di mantenere lo stadio attuale nonostante le sue pessime condizioni

Si parlava di cambiare terreno. L'Anderlecht ha incaricato specialisti di fama mondiale di condurre l'audit. Tutti hanno chiarito che non era necessaria una sostituzione completa. Lo Sporting non ha i fondi per buttare i biglietti dalla finestra. A fine stagione, l'Anderlecht potrebbe semplicemente tagliare lo strato superiore dell'erba, come fa ogni estate. Il pericolo è che questo non basterà. Attualmente si parla di effettuare un trattamento più approfondito e di sostituire l'intero manto erboso oltre alle fibre sintetiche esistenti in campo. L’unico vincolo è il budget. Il resto totale è stimato in 800.000 euro. Costi elevati ma l'Anderlecht intende adeguarsi.