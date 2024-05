Decifrazione – Fondata nel 1986, l’azienda si è affermata come uno dei grandi successi del capitalismo italiano degli ultimi trent’anni. Ma il modello imposto dal suo ideatore, Sandro Veronesi, resta stagnante.

How Far Calcedonia Rises, recentemente ribattezzato Oniverse, è un anagramma del cognome del suo fondatore Sandro Veronesi. Questo enorme successo imprenditoriale, tipico del capitalismo veneto, è il successo di questo imprenditore 65enne che ha creato l’azienda nel 1986. Proclama ad alta voce una posizione socialmente responsabile altamente civilizzata. Universe ha un fatturato di 3,1 miliardi di euro al 2023, di cui il 62% fuori dall’Italia.

Sandro Veronesi ha rivoluzionato il commercio europeo della biancheria intima. In un mercato molto frammentato, con negozi multimarca, ha adottato un modello integrato, con un’unica azienda presente lungo tutta la catena – progettazione, produzione, distribuzione – e in grado di generare margini molto elevati.

Rete di distribuzione globale

Questo vero e proprio bancomat è stato sfruttato per costruire una rete di distribuzione globale per diversi marchi specializzati, tra cui quasi 2.200 affiliati, con non meno di 5.644 negozi in tutto il mondo entro la fine del 2023. Anche Sandro Veronesi ha aumentato la penetrazione.