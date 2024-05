La cucina pulita salva 3,7 milioni di vite

Fino alla fine degli anni 2000, i metodi di cottura non sicuri che utilizzavano biomassa in stufe prive di sistemi di evacuazione dei fumi rappresentavano la principale causa di morte per inquinamento atmosferico nel mondo. Nel 2022 ha causato 3,7 milioni di morti premature, la maggior parte delle quali donne e bambini. È la seconda fonte di decessi causati dall’inquinamento atmosferico, dopo l’inquinamento causato dai combustibili fossili (4,5 milioni di morti).

Il costo sanitario dei sistemi di cottura convenzionali non è l’unico. In media, l’Agenzia internazionale per l’energia (IEA) stima che nelle famiglie che fanno affidamento su questi metodi di cottura sia necessario dedicare 5 ore al giorno alla raccolta della legna e alla cottura dei cibi. Anche in questo caso si tratta di un compito riservato principalmente alle donne e ai bambini.

A causa della combustione incompleta, questi sistemi rilasciano protossido di azoto e “carbonio nero” (fuliggine) che contribuiscono al riscaldamento globale. Circa la metà della biomassa prelevata dall’ambiente naturale non viene reintegrata. Azienda 2 Il materiale scartato attraverso la combustione deve quindi essere considerato un’emissione, alla stregua della deforestazione.

L’Agenzia internazionale per l’energia ha tenuto un vertice la scorsa settimana a Parigi per discutere come accelerare l’azione di fronte alla triplice emergenza sanitaria, sociale e climatica. Grazie ai rapidi progressi in Asia, il numero di persone che fanno affidamento su sistemi di cottura inquinanti è sceso da 3 a 2,3 miliardi tra il 2010 e il 2022. D’altro canto, questo numero ha continuato ad aumentare nell’Africa subsahariana, dove circa i quattro quinti della popolazione dipendono da questi sistemi

Per raggiungere l’accesso universale ai sistemi di cucina pulita nel 2030, 300 milioni di persone dovranno passare ogni anno a sistemi “puliti”: gas in bottiglia, stufe migliorate alimentate a biomassa, gas naturale liquefatto e biogas laddove le infrastrutture lo consentono. Quando questi sistemi richiedono l’uso di energia fossile, i benefici climatici del processo sono ridotti (e in alcuni casi addirittura reversibili).

Instabilità

Utilizzando il proprio calcolatore, l’IEA stima il costo degli investimenti necessari in circa 8 miliardi di dollari all’anno, una cifra incredibilmente bassa rispetto ai benefici sanitari e sociali generati. Ma questa è una stima ipotetica. La dipendenza delle famiglie da sistemi di cottura primitivi riflette la fragilità dei loro habitat e, in generale, l’estrema povertà. Ciò che ha consentito a paesi come Cina, India e Indonesia di accelerare l’implementazione di sistemi di cucina pulita è, in primo luogo, il successo di più programmi globali per combattere queste forme di povertà, che richiedono risorse di gran lunga superiori alle somme spese solo per gli apparecchi di cottura.

Andando avanti, dobbiamo anche lavorare per affrontare le ragioni strutturali per cui una parte così ampia della popolazione mondiale dipende da sistemi di cottura inquinanti.

Cristiano di Berthois È professore universitario e fondatore della piattaforma di ricerca sull’economia climatica Chaire.