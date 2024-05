Un gigante europeo sarà sul cammino di Vincent Kompany!

Meglio ancora, l’ex allenatore della RSCA viene corteggiato in Europa. E non da chiunque perché il Bayern Monaco sarebbe interessato ai suoi servizi, secondo Fabrizio Romano.

Notizie più che sorprendenti se guardiamo indietro all’anno trascorso per i Clarets. In X l’esperto di calciomercato ha fornito maggiori dettagli. “Vincent Kompany è stato considerato un’opzione in diversi club negli ultimi giorni nonostante sia retrocesso al Burnley“”, scriveva spesso l’esperto giornalista.Il Bayern Monaco ha discusso internamente Kompany tra i potenziali candidati per la posizione“.

Per l’italiano c’è anche un altro club che lo ha nel mirino. “Il Brighton è ancora in attesa di prendere una decisione sul nuovo allenatore.“

Il Bayern Monaco è ancora alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione dopo la partenza di Thomas Tuchel dal club. La squadra bavarese ha concluso il campionato a 18 punti dal Leverkusen, che era in testa al campionato tedesco senza alcuna sconfitta. Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick e Oliver Glasner sono già stati menzionati, ma nessuna decisione è stata ancora presa.

Mentre anche De Zerbe ha lasciato il Brighton dopo un finale di stagione complicato. Sebbene fosse chiaro che questa stagione fosse stata difficile per il Burnley, nessuno ha dimenticato la precedente indimenticabile stagione nel campionato. I Clarets sono arrivati ​​primi con 101 punti in una partita straordinaria raramente vista nella sala d’attesa della Premier League.

Alla domanda dopo la sconfitta finale contro il Nottingham Forest, Kompany ha iniziato a comunicare. “Non finiamo qui, puoi fare di meglio“Ha risposto ai giornalisti.”Non ho mai risposto sul mio futuro, nemmeno una volta. Non ora, non nel passato e non nel futuro.“