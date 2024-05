Jiro. Giro d’Italia – Ginty Bermans miracolosamente: “Sono scivolato in un burrone di 25 metri”

Una storia agghiacciante ma che fortunatamente ha un lieto fine. Lontano dalle telecamere e dalla nuova manifestazione Tadej Pogacar (Emirates Team) a Livigno al termine della terribile 15ª tappa di campionato Girona in ItaliaLa tragedia è quasi avvenuta sulla discesa del Morterolo, a circa 70 km dall’arrivo. Jeneth Bermans È stato infatti vittima di un grave incidente fuoristrada ed è finito in fondo ad un profondo burrone… profondo più di 25 metri! miracolo,E il Belgio DArkia-B&B Hotels Ne è uscito relativamente indenne ed è riuscito a raggiungere il traguardo al 130° posto, a più di tre quarti d’ora dal vincitore sloveno. “Ho valutato male la svolta sul pianerottolo. È stata una caduta pesantissima, un vero spavento“, ha esordito dicendo Sporza.

Jenthe Biermans ha tagliato la linea di porta al 46′ superando Tadej Pogacar

Nessuna frattura rilevata: ‘È un miracolo che non si sia fatto ulteriormente male’

A causa della gravità dell’incidente, molti membri di altre squadre sono accorsi per soccorrerlo il più rapidamente possibile. “Sono venute a prendermi quattro squadre. Non mi hanno trovato subito. Ero a 25 o 30 metri nella valle. Ho avuto un attimo di panico, ho continuato a inciampare e mi sono fermato attorno a un albero. All’inizio non potevo muovere i piedi. Sono risalito in bici e poi ho continuato con l’ultimo gruppetto. Ho tagliato il traguardo grazie al supporto degli altri ragazzi e alla mia personalità. Ma devo ancora fare alcuni controlli. L’anca e il piede non sono del tutto a posto. Anche la parte bassa della schiena mi fa molto male. Ma spero che non ci sia alcuna pausa perché sono riuscito a finire la tappa.Il 28enne, che in precedenza aveva gareggiato nello sprint autunnale, ha concluso mercoledì l’undicesima tappa.

da, Genthe Bermans Ha potuto effettuare i primi esami, per i quali il team di Britton ha contattato domenica sera. “Dopo il suo arrivo ha effettuato la prima radiografia della zona pelvica e lombare. In queste immagini non è stata rilevata alcuna frattura. Domani mattina verrà rivalutato. Alla radiografia del piede sinistro è stata rilevata un’avulsione ossea.“, come dici. Michele LevoSu questo episodio è tornato anche il suo direttore sportivo. “Per fortuna era nello stesso gruppo di Alessandro Ferri, che ci ha subito avvisato della sua caduta. Sono andato a cercare Jinty a dieci o quindici metri di profondità, tra i rami e gli alberi. È un miracolo che non si sia fatto ulteriormente male. Le radiografie non hanno rilevato alcuna frattura al bacino o alla schiena. Tutti i nostri corridori sono arrivati ​​e sette di noi partiranno martedì dopo il giorno di riposo, questo è l’importante.. La paura, quindi, è più che un danno e un sospiro di sollievo per tutti i follower Jiro.