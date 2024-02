Il Liegi vince il derby contro il Sering e la partita viene fermata per 20 minuti (foto + video)

Il derby tra Seraeng e Liegi sabato sera ha sicuramente riportato alla mente ricordi. L'atmosfera si è fatta sentire sugli spalti del club del Pireo, che quest'anno ha visto un record di presenze – quasi tremila tifosi – e alcuni fumogeni sono stati fatti esplodere su entrambi i lati.

Quest'atmosfera si è surriscaldata durante la partita, ma in modo negativo. Subito dopo il terzo gol di Merlino, i tifosi di Ciresian hanno mostrato il loro disappunto e hanno risposto ai cori sarcastici dei tifosi del Liegi. La partita è stata interrotta dopo sessanta minuti e venti secondi dopo il lancio di petardi sul campo. Durante questa interruzione di venti minuti, alcuni fanatici hanno cercato di lasciare il proprio posto per combattere con il blocco Sang-e-Marin. Fortunatamente, l’incontro è finalmente riuscito a concludersi.

Prima di questa scena triste, Serang ha mostrato il suo lato peggiore. Tuttavia, le vittorie di Lierse e Ostenda, venerdì pomeriggio e sabato, hanno condannato gli Steelers a tutti e tre i punti per non fare un brutto affare nel fine settimana. Dal terzo minuto, Diarra ha ricevuto un cartellino giallo dopo un pessimo passaggio di Ndiaye, dando il tono a una serata in cui le cose non sono andate bene.

Il Liegi non ha avuto bisogno di mostrare il meglio di sé contro una squadra gravemente priva di talento. Solo un quarto d'ora dopo, Wilmots ha logicamente aperto le marcature con un meraviglioso tiro dal piede sinistro che ha colpito la traversa. Aterre avrebbe potuto mettere fine a tutta la suspense pochi istanti prima dell'intervallo, ma l'attaccante ha perso il duello con Sy mentre Brugmann era tutto solo.

Di fronte all'indifferenza della sua squadra, Mbaye Lee ha apportato tre cambi nel secondo tempo. Al contrario, ciò non ha avuto alcun effetto perché Liegi ha fatto il buco in 120 secondi grazie alla precisione di Merlino. Il centrocampista francese ha prima dribblato tre Sirius prima di crossare per Nissen (in posizione di fuorigioco) per Cassio, prima di segnare lui stesso il terzo gol. Il gol di Muhly, due minuti dopo la sua ascesa, ha premiato la preparazione di Gaetan Engelbert.

Questa vittoria consente al Liegi di mantenere nel mirino le prime sei. In caduta in classifica, invece, Seraeng. Se Francs Borains vincesse questa domenica alla SL 16, gli Steelworkers sarebbero quattro punti dietro alla prima squadra salvata. Quando non riesci a mettere insieme due vittorie consecutive…

Seraing – RFC Liegi 0-4

Siringa: Sy, Ndiaye, Chibuabua, Tremoullet, Kebe (Lawson 68), Diarra (Rilot 46), Souma Abad (Bayou 46), Lepointe, Kasbach (Ondo-Eye 68), Guillaume (Balongo 46), Vale.

RFC Liegi: Debatie, Nissen, Lambot, Bustin, Locker, Cassio (75e Cavelier), Wilmots, Merlin (87e Muschamps), Brugman (87e Massart), Luyemba (75e Muhly), Aterre (87e Panepinto).

Arbitro: Sig. Visser.

Ammonizioni: Diarra, Casio, Atiri.

Tiri: 16 Wilmots (0-1), 53 Cassio (0-2), 55 Merlin (0-3), 77 Muhly (0-4).

Immagini dell'alluvione:

I sostenitori di Seraeng hanno mostrato il loro disappunto lanciando fuochi d'artificio sul campo.

