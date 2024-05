“De Bruyne sarà senza dubbio considerato il miglior centrocampista della storia”, ha detto Thierry Henry.

Kevin De Bruyne è uno degli allenatori del Manchester City, e lo ha dimostrato anche in questa stagione risultando più che decisivo al rientro dall’infortunio. Con 4 gol e 10 assist in 18 presenze in Premier League, il KDB ha dimostrato di non aver perso nulla del suo talento e Thierry Henry se ne è accorto.

Thierry Henry era un appassionato sostenitore della Premier League inglese, e ha avuto anche modo di osservare De Bruyne durante i suoi periodi in panchina ai Red Devils, come assistente di Roberto Martinez. Per la leggenda francese l’osservazione è inconciliabile”Non c’è dubbio che De Bruyne sarà considerato il miglior centrocampista della storia“, ha dichiarato a TNT Sports dopo l’incoronazione del Manchester City.