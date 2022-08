“Quattro file di aereo lo hanno sentito, si sono girati e mi hanno guardato …” (video)

Mercoledì, Jo e suo marito stavano tornando dalla Grecia con un volo easyJet per il Regno Unito. La signora, che ha chiesto un posto vicino alla finestra, ha deciso di cambiarlo perché il suo posto era vicino al gabinetto. Per fare questo, intendeva semplicemente scambiare posti con suo marito. Ma non si aspettava il biglietto che l’ospite le avrebbe dato.







“Ho appena cambiato posto con mio marito”, gli ha detto. Poi quest’ultimo risponde: “Signora, no, è un posto di emergenza, le persone che hanno bisogno di più spazio non possono sedersi lì”. “Oh, fantastico, grazie per queste informazioni, non ne ho bisogno”, rispose alla fine, e si sistemò al posto di suo marito.

Joe spiega la scena in un video pubblicato su TikTok. “Non so come ho fatto a non scoppiare in lacrime. Penso che quattro file di persone su entrambi i lati dell’aereo l’abbiano sentito, e si sono girati, mi hanno guardato e hanno detto: ‘Sì, sono io, sono grasso , grazie mille,'” ho pensato nella mia testa.

La signora non ha chiesto di allungare la cintura di sicurezza. “Non ne avevo bisogno, maledizione!” Anche se sono grasso, grasso, secchione, come vuoi chiamarlo, e sono grasso, mi rendo conto che è rimasto un buon quarto di pollice sulla mia cintura, quindi c’era molto spazio. ‘, insiste.

EasyJet ha risposto a questo video dicendo: “La sicurezza dei nostri clienti è la massima priorità per il nostro equipaggio e, sebbene sia importante che tutti i clienti nella fila delle uscite di emergenza siano consapevoli delle restrizioni di sicurezza applicate a questi posti, siamo molto dispiaciuti che la signora Bartolomeo ritenesse che ciò non fosse comunicato in un modo così sensibile”.