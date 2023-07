L’azienda di produzione di maschere che ha aperto a Fleurus durante la pandemia di Covid-19 è in liquidazione

La filiale di Deltrian, specializzata nella produzione di mascherine, è in fase di liquidazione. Prodotto in Vallonia, la regione vallona ha annunciato con orgoglio questa novità, nel bel mezzo di una pandemia. Ma dopo 3 anni, poiché non c’è mercato, questo fallisce. Gli ospedali scelgono altri fornitori meno costosi.

Le macchine sono state fermate. La produzione di maschere è terminata in questa località di Fleurus. La Società Deltrian viene posta in liquidazione. “Da gennaio siamo rimasti quasi in silenzio in questo modo… in un vicolo cieco”.afferma Jan Califas, direttore del marketing e delle comunicazioni di Deltrian.

Un po’ di flashback… Il 17 giugno 2020, nel bel mezzo della pandemia di Covid-19, Deltrian ha lanciato le sue prime due linee di produzione di mascherine chirurgiche. La Vallonia ha investito ed è rappresentata… Elio Di Rupo, Ministro-Presidente, Willy Borsos, Ministro dell’Economia, e Cristi Moriali, Ministro della Salute, sono intervenuti per sottolineare con forza e chiarezza che le lezioni della crisi sono state apprese. “Dobbiamo essere in grado, se avremo una ripresa, di avere subito le mascherine. Non possiamo permetterci di tornare a una situazione in cui eravamo svantaggiati, dove tutto veniva dalla Cina, dove avevamo mascherine che non corrispondevano la qualità che volevamo e che ci ha messo molta pressione.” Le persone sono in difficoltà…”Christy Morell disse all’epoca.