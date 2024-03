Porto Rico, Aria, Creta, ecc.: riepilogo della settimana 10

Per una settimana dal 4 al 10 marzo

Articolo più letto: “Vacanze all-inclusive: testa a Creta”

Per un completo cambio di scenario, a poche ore di volo da Parigi, dirigiti a Creta. Quest'isola, che sembra un paradiso, ti regalerà i momenti di relax che meriti.

I viaggi aerei non sono mai stati più sicuri di quanto lo siano nel 2023

Ovviamente, questo è ciò che più conta per noi quando dobbiamo salire su un aereo. Ad un buon prezzo, speriamo anche che il viaggio da intraprendere non presenti problemi o danni e ovviamente che non si graffi lungo il percorso…

Partenza per Porto Rico

Veniamo qui per le spiagge, la scoperta della natura tra montagne e foreste, ma anche per la storia e la cultura locale che mette in evidenza, tra l'altro, le recenti testimonianze dei Taino (i primi occupanti dell'isola) e quelle ben più numerose di le lunghe testimonianze spagnole. Essere su questa terra caraibica.

Articoli in una serie

Il mondo è diviso in diversi argomenti. Questo è ciò che vi proponiamo qui in una decina di serie che trovate regolarmente sul sito. Quindi lungo la strada…

Ultime notizie da tutto il mondo…

– I liquidi superiori a 100 ml possono essere nuovamente ammessi sugli aerei

– Raggiungere le Isole Galapagos ora è (notevolmente) più costoso.

– Tutti i documenti sanitari francesi potrebbero presto essere riconosciuti in tutta Europa

– I giovani francesi sono sempre più viaggiatori…

Per aumentare le proprie entrate, la Grecia vuole sviluppare il mercato del turismo gay