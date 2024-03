I fisioterapisti si mobilitano contro il nuovo accordo INAMI: perché vogliono ritirarsi in massa prima di mezzanotte?

Per raggiungere i propri obiettivi, molti scelgono di infrangere le regole, prima di mezzanotte. “Se il 40%+1 di tutti i fisioterapisti recede dall'accordo nel giorno ufficiale del conteggio (mezzanotte di questa sera), l'accordo verrà rifiutato e ai pazienti non verrà applicata alcuna discriminazione retributiva“, ci spiegano collettivamente i praticanti tramite il pulsante di allerta arancione.

“Al momento, il totale è di 30 euro. Gli ultimi studi del sindacato belga di fisioterapia Axxon mostrano che dobbiamo guadagnare un totale di 40 euro a seduta per poter coprire i costi di affitto, onorari, attrezzature o formazione durante tutta la durata della seduta. l'anno.“, spiega François, il fisioterapista di Bruxelles che abbiamo incontrato.

Questa “discriminazione” sopra menzionata è legata al fatto che i pazienti non beneficiano dello stesso livello di rimborso, a seconda che si rivolgano o meno a un fisioterapista certificato. Tuttavia, la differenza di pagamento viene mantenuta in questo nuovo accordo.

Attualmente, circa 27.000 fisioterapisti in Belgio sono approvati dall'INAMI (durante l'ultimo accordo, il 33% dei fisioterapisti era esentato dall'accordo). I fisioterapisti che protestano sperano di essere abbastanza non convenzionali da far pendere la bilancia.

Ma il loro movimento è stato apparentemente complicato dal fatto che il sito web dell'INAMI è stato, a quanto pare, “in manutenzione” per parte della giornata di ieri e di oggi. “Sembra il desiderio di “rompere” la dinamica attuale“, dicono questi fisioterapisti. Non siamo stati in grado di verificare l'autenticità di queste informazioni.