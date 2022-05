Porsche si prepara per una 718 elettrica con la Cayman GT4 ePerformance!

Porsche ha confermato all’inizio di quest’anno che la prossima generazione della 718 sarà elettrica. Con la 718 Cayman GT4 ePerformance, il marchio di Stoccarda mette in atto questo progetto! Questa coupé sarà utilizzata come veicolo di prova e specifica progettato specificamente per le corse sprint.

1.000 CV

Questo prototipo utilizza la struttura 718 Cayman GT4 Clubsport che è stato ampliato di 14 cm. Dal lato motore, lo troviamo R. missione, un concept presentato all’IAA di Monaco. Porsche afferma di aver sviluppato almeno 6000 nuove parti per questa vettura! Alcuni di loro senza dubbio finiranno La prossima generazione di 718.

I numeri sono impressionanti: in modalità qualifica il motore eroga 735 kW (1.000 CV)! Quando viene utilizzato nelle corse, produce 450 kW (612 CV) per 30 minuti. 30 minuti possono sembrare pochi, ma è la durata della gara della Carrera Cup! Tra una gara e l’altra, la batteria da 80 kWh della Cayman GT4 ePerformance può essere ricaricata dal 5 all’80% in 15 minuti grazie alla tecnologia 900V. Secondo Porsche, le prestazioni sono pari a quelle dell’attuale 911 GT3 Cup, sia in termini di velocità massima che di tempi sul giro.

La Cayman GT4 ePerformance farà il suo debutto al Goodwood Festival of Speed, dal 23 al 26 giugno, dove gareggerà nella salita di 1,9 km.

